Ситуация на ЗАЭС критическая: станция больше недели без электроэнергии

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил, что уже семь дней держится аварийная ситуация на Запорожской АЭС. По его словам, такого раньше никогда не было.

— Ситуация критическая. Из-за российских обстрелов станция отключена от питания, от электросети. Снабжается электричеством от дизель-генераторов. Это чрезвычайно.

ЗАЭС в критическом состоянии: Зеленский о рисках

По словам главы государства, генераторы и станция не рассчитаны на подобные ситуации и никогда не работали в таком режиме долго.

И уже у нас есть информация, что один из генераторов вышел из строя.

Россияне своими обстрелами препятствуют ремонту линий электросети к станции и восстановлению базовой безопасности.

Зеленский назвал это угрозой абсолютно всем и добавил, что еще ни один террорист в мире не позволял себе делать с АЭС то, что делает Россия.

— И правильно, чтобы мир не молчал. Провел совещание с военными и Минэнерго. Я поручил правительству — Министерству энергетики Украины вместе с Министерством иностранных дел — привлечь внимание мира максимально к этой ситуации.

Читать по теме Это угроза миллионам людей: ЗАЭС шестой день в полном блекауте Россияне отключили ЗАЭС от последней линии электропередачи.

Напомним, что 23 сентября россияне повредили линию электропередачи, питавшей ЗАЭС от украинской энергосистемы.

В Энергоатоме сообщили, что на контролируемой Украиной территории эта линия исправна и никаких технических препятствий для ее использования не было.

Несмотря на это, враг намеренно не подключает станцию ​​к энергоснабжению и подвергает опасности миллионы людей.

Дизель-генераторы, ныне питающие ЗАЭС, предназначены только для аварийных ситуаций и не способны длительно обеспечивать потребности станции. При их остановке может возникнуть полная потеря контроля над ядерной безопасностью объекта.

Добавим, что перед этим МАГАТЭ приняла резолюцию о немедленной деоккупации ЗАЭС.

