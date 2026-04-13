Более 10 тысяч фактов – Генштаб о нарушении Россией перемирия на Пасху

Российские оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности о прекращении огня, осуществляя сотни атак на ключевых участках фронта. Самой горячей точкой остается Покровское направление, где за сутки отражено 28 штурмов.

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную сводку по состоянию на 08:00 13 апреля 2026 года. По данным командования, идут 1510-е сутки полномасштабной вооруженной агрессии рф. Несмотря на формальное объявление режима прекращения огня, враг систематически наращивает интенсивность боевых действий.

Тишина лишь на словах: более 10 тысяч нарушений

С начала объявления режима прекращения огня зафиксировано уже 10 721 нарушение со стороны российской стороны. Хотя ракетные и авиационные удары (в частности, Шахедами) за этот период не отмечались, противник сделал ставку на артиллерию и беспилотные системы.

Только за минувшие сутки враг применил 7 702 дрона-камикадзе и совершил более 1 200 обстрелов позиций ВСУ и мирных населенных пунктов.

Ситуация на направлениях: где сложнее всего

За прошедшие сутки произошло 107 боевых столкновений. Силы обороны эффективно сдерживают продвижение захватчиков.

Покровское направление: остается эпицентром боев. Наши защитники остановили 28 штурмов в районах населенных пунктов Покровск, Мирноград, Белицкое, Удачное и других;

Константиновское направление: враг совершил 15 атак, пытаясь прорваться в районах Плещеевки, Ильиновки и Софиевки;

Южно-Слобожанское и Гуляйпольское направления: зафиксировано 11 и 12 атак соответственно. Противник пытался улучшить положение возле Волчанска и Гуляйпольского;

Славянское направление : ВСУ остановили 6 попыток продвижения в сторону Рай-Александровки и Резниковки.

На Лиманском и Купянском направлениях агрессор суммарно атаковал 8 раз. В то же время на Ореховском и Приднепровском направлениях активных штурмовых действий не зафиксировано.

Потери врага: минус 1500 беспилотников за сутки

Несмотря на интенсивное давление, оккупанты несут значительные потери. За сутки Силы обороны ликвидировали 960 захватчиков.

В технике враг потерял:

2 танка и 2 бронемашины;

44 артиллерийские системы;

1 528 беспилотников (рекордное количество нейтрализованных воздушных целей);

185 единиц автомобильной техники.

Украинские защитники продолжают держать оборону и наносить контрудары. В Генштабе в очередной раз напомнили: каждый может присоединиться к рядам Сил обороны, чтобы приблизить победу.

