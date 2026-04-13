Понад 10 тисяч фактів – Генштаб про порушення Росією перемир’я на Великдень

Російські окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості про припинення вогню, здійснюючи сотні атак на ключових ділянках фронту. Найгарячішою точкою залишається Покровський напрямок, де за добу відбито 28 штурмів.

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативне зведення станом на 08:00 13 квітня 2026 року. За даними командування, триває 1510-й день повномасштабної збройної агресії рф. Попри формальне оголошення режиму припинення вогню, ворог систематично нарощує інтенсивність бойових дій.

Це ніби режим тиші: понад 10 тисяч порушень

Від початку оголошення режиму припинення вогню зафіксовано вже 10 721 порушення з боку російської сторони. Хоча ракетні та авіаційні удари (зокрема Шахедами) за цей період не відзначалися, противник зробив ставку на артилерію та безпілотні системи.

Тільки за минулу добу ворог застосував 7 702 дрони-камікадзе та здійснив понад 1 200 обстрілів позицій ЗСУ та мирних населених пунктів.

Ситуація на напрямках: де найскладніше

Протягом минулої доби відбулося 107 бойових зіткнень. Сили оборони ефективно стримують просування загарбників.

Покровський напрямок: залишається епіцентром боїв. Наші захисники зупинили 28 штурмів у районах населених пунктів Покровськ, Мирноград, Білицьке, Удачне та інших;

Костянтинівський напрямок: ворог здійснив 15 атак, намагаючись прорватися в районах Плещіївки, Іллінівки та Софіївки;

Південно-Слобожанський та Гуляйпільський напрямки: зафіксовано 11 та 12 атак відповідно. Противник намагався покращити положення біля Вовчанська та Гуляйпільського;

Слов’янський напрямок: ЗСУ зупинили 6 спроб просування в бік Рай-Олександрівки та Різниківки.

На Лиманському та Куп’янському напрямках агресор сумарно атакував 8 разів. Натомість на Оріхівському та Придніпровському напрямках активних штурмових дій не зафіксовано.

Втрати ворога: мінус 1500 безпілотників за добу

Попри інтенсивний тиск, окупанти несуть значні втрати. За добу Сили оборони ліквідували 960 загарбників.

У техніці ворог втратив:

2 танки та 2 бронемашини;

44 артилерійські системи;

1 528 безпілотників (рекордна кількість нейтралізованих повітряних цілей);

185 одиниць автомобільної техніки.

Українські захисники продовжують тримати оборону та завдавати контрударів. У Генштабі вкотре нагадали: кожен може долучитися до лав Сил оборони, щоб наблизити перемогу.

