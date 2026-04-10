Зеленський про оголошене Кремлем “перемир’я” на Великдень: “Ми готові до дзеркальних кроків”

Президент України Володимир Зеленський офіційно відповів на заяви Кремля щодо встановлення так званого великоднього перемир’я.

Глава держави наголосив на готовності Києва до дзеркальних кроків, зауваживши, що українська сторона вже неодноразово виступала з ініціативами щодо припинення вогню на час релігійних свят.

Зеленський підтвердив готовність до “великодньої тиші” за умови взаємності з боку РФ

У своєму зверненні Володимир Зеленський підкреслив, що право на Великдень без загроз — це те, на що заслуговує кожен українець.

За словами президента, Україна готова діяти відповідно до ситуації та нагадує, що саме російська сторона зазвичай ігнорувала подібні гуманітарні пропозиції в минулому. Головним меседжем президента стала теза про довгострокову перспективу:

— У Росії є шанс не повертатися до ударів і після Великодня.

Це фактичний заклик до агресора перетворити святкову тишу на реальний рух до сталого миру, а не просто використовувати її як тактичну паузу для перегрупування сил.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтримав позицію президента. За його словами, стале припинення вогню має стати фундаментом для справжньої дипломатії.

Сибіга наголосив на тому, що Україна розглядає деескалацію як правильний інструмент для просування дипломатичних зусиль, проводячи паралелі з іншими глобальними конфліктами, зокрема на Близькому Сході.

Також глава МЗС зауважив, що Росія ніколи не переможе в цій війні, тому тривале припинення вогню є єдиним раціональним виходом для Москви.

Українське керівництво дає зрозуміти: воно спостерігатиме за тим, коли і де почне працювати режим тиші з боку окупаційних військ. Лише після фактичного припинення обстрілів з боку РФ Україна почне здійснювати відповідні дзеркальні кроки.

Раніше Володимир Зеленський закликав РФ до перемир’я на Великдень, однак воно має бути не ціною суверенітету держави.

