Зеленський: Готові до перемир’я на Великдень, але не ціною суверенітету

У понеділок, 30 березня 2026 року, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами озвучив офіційну позицію держави щодо можливості тимчасового перемир’я. Глава держави наголосив, що Україна залишається відкритою до будь-яких форматів завершення війни, які базуються на повазі до міжнародного права.

Зокрема, президент підтвердив готовність української сторони до припинення вогню на період прийдешніх Великодніх свят, підкресливши, що гуманітарні паузи та енергетична безпека є важливими аспектами на шляху до деескалації.

Зеленський: Україна готова до компромісів, які не порушують гідність держави

Попри готовність до діалогу, Володимир Зеленський чітко окреслив межі можливих компромісів. За словами президента, жодне припинення вогню не може відбутися ціною втрати державної гідності, суверенітету чи незалежності України.

Він зауважив, що Україна завжди підтримувала ініціативи, спрямовані на припинення кровопролиття, проте стратегічна мета Києва залишається незмінною — це не просто короткочасні паузи у бойових діях, а остаточне та справедливе завершення війни, яке гарантуватиме безпеку майбутнім поколінням.

Відповідаючи на запитання щодо можливих ризиків, пов’язаних із тим, що Російська Федерація може використати режим тиші для підтягування резервів та перегрупування сил, глава держави висловив обґрунтований скепсис.

Президент зазначив, що в сучасних умовах ведення війни кілька днів припинення вогню не здатні кардинально змінити оперативно-тактичну ситуацію на лінії фронту.

На думку Зеленського, пауза на Великдень є насамперед тестом на людяність та повагу до життя, а не стратегічною перевагою для будь-якої зі сторін.

