“Чорний березень” для РФ: Федоров прогнозує, що втрати ворога перевищать 30 тисяч

Ситуація на фронті для російських загарбників стає дедалі катастрофічнішою. Міністр оборони України Михайло Федоров, який опікується проєктом Армія дронів, повідомив про критичне зростання втрат ворога. За його прогнозами, березень може встановити новий антирекорд для окупаційного війська.

Березень як точка неповернення: прогноз на 30–50 тисяч втрат

Аналізуючи динаміку уражень, Федоров зазначив, що завдяки ефективній роботі Сил оборони України втрати росіян за поточний місяць перевищать позначку у 30 000 осіб (вбитими та важкопораненими). Проте це лише проміжний етап.

— Досягнення показника в 50 000 знищених окупантів на місяць матиме для ворога катастрофічні наслідки. Про рішення, які зроблять це реальністю, розповім окремо, — анонсував посадовець.

Суїцид в окопах: чому росіяни обирають смерть замість полону

Одним із найбільш шокуючих аспектів нинішньої фази війни стало масове самогубство російських солдатів безпосередньо в окопах. Щодня українські оператори БПЛА отримують відеопідтвердження того, як піхота РФ обирає суїцид замість спроб евакуації чи здачі в полон.

За словами Федорова, це відбувається здебільшого після поранення дроном-камікадзе або в ситуаціях, коли окупант опиняється в оточенні українського рою дронів. Міністр виділяє кілька причин такої поведінки:

У Москві звітують про контроль, але на ділі кидають непідготовлених людей у пекло без жодних шансів на порятунок чи медичну допомогу.

Постійне очікування удару з неба деморалізує ворога.

Російське командування буквально примушує солдатів помирати, залякуючи їх наслідками здачі в полон, хоча обмінний фонд регулярно поповнюється і полон є єдиним шансом вижити.

— Кожен день війни — дедалі більше смертей. Березень може стати рекордним за кількістю знищених росіян. Динаміка ураження свідчить, що завдяки українським Силам оборони втрати ворога перевищать 30 000 важкопораненими та вбитими, — наголосив Федоров.

Окрім стратегічних прогнозів, Михайло Федоров озвучив цікаву ініціативу для стимулювання підрозділів БПЛА. Він запропонував нараховувати додаткові бали (в рамках внутрішньої системи обліку ефективності) тим командам, у чиєму секторі окупант вирішив самоліквідуватися.

— Можливо, запропонувати нараховувати 12 єБалів (зараз стільки ж за знищеного) підрозділу, в чиїй смузі окупант здійснив самознищення, за наявності відеопідтвердження? — запропонував міністр.

Паралельно з аналізом втрат агресора Україна продовжує відкрито говорити про ціну, яку платить сама у цій війні. Поряд із колосальними втратами ворога глава держави вперше за довгий час озвучив оновлену офіційну статистику щодо загиблих захисників України.

