“Черный март” для РФ: Федоров прогнозирует, что потери врага превысят 30 тысяч

Обстановка на фронте для российских захватчиков становится все более критической. Министр оборони Михаил Федоров, курирующий проект Армия дронов, сообщил о резком росте потерь врага. По его прогнозам, март может установить новый мрачный антирекорд для оккупационных войск.

Март как точка невозврата: прогноз в 30–50 тысяч потерь

Анализируя динамику ударов, Федоров отметил, что благодаря эффективной работе Сил обороны Украины потери россиян за текущий месяц превысят отметку в 30 000 человек (убитыми и тяжелоранеными). Однако, по словам чиновника, это далеко не предел.

— Достижение показателя в 50 000 уничтоженных оккупантов в месяц будет иметь для врага катастрофические последствия. О решениях, которые сделают это реальностью, расскажу отдельно, — анонсировал чиновник.

Суицид в окопах: почему россияне выбирают смерть вместо плена

Одним из самых шокирующих аспектов нынешней фазы войны стало массовое самоуничтожение российских солдат прямо в окопах. Ежедневно украинские операторы БПЛА фиксируют видеоподтверждение, на которых пехота РФ совершает суицид вместо попыток эвакуации или сдачи в плен.

По словам Федорова, это происходит в основном после ранения дроном-камикадзе или в ситуациях, когда оккупант оказывается в окружении украинского роя дронов. Среди причин такого поведения выделяются:

В Москве отчитываются о контроле, но на деле бросают неподготовленных людей в ад без шансов на спасение.

Постоянное ожидание удара с неба деморализует врага.

Российское командование буквально заставляет солдат умирать, запугивая их последствиями сдачи в плен, хотя Украина регулярно проводит обмены и гарантирует пленным жизнь.

— Каждый день войны — все больше смертей. Март может стать рекордным по количеству уничтоженных россиян. Динамика поражения свидетельствует, что благодаря украинским Силам обороны потери врага превысят 30 000 тяжелоранеными и убитыми, — подчеркнул Федоров.

Помимо стратегических прогнозов, Михаил Федоров озвучил инициативу по стимулированию операторов дронов. Он предложил начислять дополнительные баллы эффективности тем командам, в чьем секторе оккупант решил самоликвидироваться.

— Может, предложить начислять 12 єБалів (сейчас столько же за уничтоженного) подразделению, в чьей полосе оккупант совершил самоуничтожение, при наличии видеоподтверждения? — предложил министр.

Параллельно с анализом потерь агрессора Украина продолжает открыто говорить о цене, которую платит в этой войне. Наряду с колоссальными цифрами потерь врага глава государства впервые за долгое время озвучил обновленную официальную статистику по погибшим защитникам Украины.

