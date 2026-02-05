Какие потери Украины в войне с РФ — Зеленский озвучил цифры

Президент Украины Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью французскому телеканалу France 2 обнародовал обновленные данные по потерям Сил обороны и поделился прогнозами по завершению боевых действий.

Зеленский назвал официальные потери Украины на войне

Глава государства официально подтвердил, что на начало февраля 2026 года подтвержденное количество погибших украинских военных — как кадровых, так и мобилизованных — составляет 55 000 человек. Зеленский также отметил, что существует большое количество людей, которые пока имеют статус пропавших без вести.

Зеленский отметил экзистенциальный характер борьбы, подчеркнув, что на кону стоит само существование Украины как независимого субъекта. По словам Президента, поражение в войне будет означать неизбежную потерю суверенитета и поглощения страны Россией, что стало бы катастрофой национального масштаба.

— Если мы проигрываем эту войну, то мы потеряем независимость нашей страны, — подчеркнул он.

Однако лидер Украины выразил уверенность, что такой сценарий не сбудется, и озвучил надежду на достижение мира менее чем через год. По мнению Президента, завершение войны должно состояться именно дипломатическим путем, который он считает приоритетным для сохранения страны и ее людей.

Отдельно Владимир Зеленский затронул тему личных рисков, признав, что постоянное пребывание под угрозой покушений уже стало для него нормой. Несмотря на неоднократные попытки российских спецслужб устранить лидера Украины, он продолжает выполнять свои обязанности, отмечая, что жизнь в условиях опасности является неотъемлемой частью борьбы за свободу государства.

