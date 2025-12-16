Мы не будем признавать Донбасс российским: Зеленский о территориальных компромиссах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не отдаст Донбасс и тем более не признает его российским. Также он добавил, что США хотят создать на этой территории свободную экономическую зону — детали заявления читай в материале.

Территориальные вопросы являются одними из ключевых на мирных переговорах — что известно

Зеленский в своем заявлении подчеркнул, что Украина не будет признавать временно оккупированный Донбасс российским.

Мы не хотим отдавать наш Донбасс… Я еще раз подчеркну — свободная экономическая зона — это не значит, что под руководством РФ. Это важные для меня черты любого формата Донбасса, — цитирует его РБК-Украина.

Он добавил, что вопросы о территориях обсуждаются, и они являются одними из ключевых во время мирных переговоров.

Также во время совместной пресс-конференции с Фридрихом Мерцем РФ было предложено рождественское перемирие.

Мы будем делать все, чтобы обращаться дальше к россиянам, к российскому правительству, чтобы хотя бы, как минимум, на время Рождества прекратить боевые действия, потому что в последние недели и месяцы эта война в основном уничтожает гражданское население, — высказался канцлер Германии.

Владимир Зеленский поддержал его предложение и поблагодарил Мерца — Киев поддержит любое прекращение огня.

