У нас нет другого выхода: Сырский о необходимости усиления обороноспособности ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский подчеркнул необходимость усиления обороноспособности из-за наступления врага, акцентируя внимание на человеческом факторе как ключевой точке усилий.

В заявлении он подчеркнул, что мобилизация, рекрутинг и новые контракты должны сопровождаться качественной подготовкой персонала для эффективного отражения российской агрессии — другие детали заявления читай в материале.

Заявление Александра Сырского по обороноспособности

В ходе ежемесячного совещания по вопросам повышения качества подготовки обсудили ряд инициатив. В частности, срок базовой общевойсковой подготовки уже увеличен до 51 дня, дополнен профессиональной подготовкой и адаптационным периодом в подразделениях.

Враг продолжает наступление, поэтому у нас нет другого выбора, как усиливать обороноспособность и укреплять свое войско, чтобы дальше отражать полномасштабную российскую агрессию. Ключевая точка приложения наших усилий — не железо, а люди, — заявил главнокомандующий.

На совещании заслушали доклады по наращиванию качества подготовки за отчетный период, развитию БОВП в боевых бригадах, усилению безопасности военнослужащих в учебных центрах, отбору инструкторов для центра подготовки штурмовых подразделений и первичной адаптации новичков.

Отдельное внимание было уделено комплексной программе адаптации в начале БОВП, поскольку именно в этот период происходит значительная часть самовольного оставления частей. Представители подразделений поделились опытом работы по этому направлению.

По результатам аудита получены отзывы из всех учебных центров по десятку предметов БОВП, что позволяет четко определить лидеров для подражания другим. Параллельно идет работа по отодвижению подготовки подальше от фронта: армейские корпуса закрепляются за полигонами в Центре и на Западе Украины.

Главнокомандующий также обратил внимание на проблемы с безопасностью:

На некоторых объектах состояние обеспечения безопасности неудовлетворительное! Игнорировать безопасность наших военнослужащих не имеем права.

Он отдал необходимые распоряжения для ускорения строительства и оснащения укрытий в учебных центрах.

Усиливаем работу, чтобы выстоять и победить. Слава Украине! — завершил заявление главнокомандующий, подчеркнув, что развитие подготовки является непрерывным процессом для достижения победы.

