В нас немає іншого виходу: Сирський про потребу в посиленні обороноздатності ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський підкреслив необхідність посилення обороноздатності через наступ ворога, акцентуючи увагу на людському факторі як ключовій точці зусиль.

У заяві він наголосив, що мобілізація, рекрутинг та нові контракти мають супроводжуватися якісною підготовкою персоналу, щоб ефективно відбивати російську агресію — інші деталі заяви читай у матеріалі.

Заява Олександра Сирського щодо обороноздатності

Під час щомісячної наради з питань підвищення якості підготовки було обговорено низку ініціатив. Зокрема, строк базової загальновійськової підготовки вже збільшено до 51 дня, його доповнено фаховою підготовкою та адаптаційним періодом у підрозділах.

Ворог продовжує наступ, тому в нас немає іншого вибору, як посилювати обороноздатність та зміцнювати своє військо, щоб надалі відбивати повномасштабну російську агресію. Ключова точка докладання наших зусиль — не залізо, а люди, — заявив головнокомандувач.

На нараді заслухали доповіді щодо нарощення якості підготовки за звітний період, розвитку БЗВП у бойових бригадах, посилення безпеки військовослужбовців у навчальних центрах, відбору інструкторів для центру підготовки штурмових підрозділів та первинної адаптації новачків.

Окрему увагу приділили комплексній програмі адаптації на початку БЗВП, оскільки саме в цей період відбувається значна частина самовільного залишення частин. Представники підрозділів поділилися досвідом роботи в цьому напрямку.

За результатами аудиту отримано відгуки з усіх навчальних центрів з десятка предметів БЗВП, що дозволяє чітко визначити лідерів для наслідування іншими. Паралельно триває робота з відсування підготовки подалі від фронту: армійські корпуси закріплюються за полігонами в Центрі та на Заході України.

Головнокомандувач також звернув увагу на проблеми з безпекою:

На деяких об’єктах стан забезпечення безпеки незадовільний! Легковажити безпекою наших військовослужбовців не маємо права.

Він віддав необхідні розпорядження для прискорення будівництва та оснащення укриттів у навчальних центрах.

Посилюємо роботу, щоб вистояти і перемогти. Слава Україні! — завершив заяву головнокомандувач, підкресливши, що розвиток підготовки є безперервним процесом для досягнення перемоги.

Раніше ми писали, яка чисельність ЗСУ в 2025 році — читай у матеріалі, що говорять експерти.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!