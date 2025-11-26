Численность ВСУ в 2025: что говорят официальные данные и оценки экспертов

Нынешние, инициированные США, переговоры по мирному урегулированию войны между Россией и Украиной остро ставят вопрос о численности украинских войск. Агрессор стремится добиться сокращения армии Украины, чтобы снизить обороноспособность нашего государства.

Какова реальная численность украинской армии в 2025 году — разбираемся в материале.

Численность армии Украины 2025

Война научила украинцев воевать, а нашу армию превратила в одну из самых сильных в мире — в мировом рейтинге, по данным Global Fire Power, она вошла в двадцатку самых мощных.

И не только по численности: войска укомплектованы современным оборудованием — дронами и другими разработками инновационных технологий, которые позволяют наносить большие потери противнику и сохранять жизнь военнослужащих.

По состоянию на 2025 год в Украине насчитывают около 800 000–900 000 военных — по оценкам официальных отечественных и зарубежных источников.

Во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на январь 2025 года в армии Украины служат около 880 000 военных.

По его словам, эта цифра отражает тех, кто защищает всю территорию — то есть фактических военнослужащих, которые могут быть привлечены к обороне и боевым действиям.

Перед началом полномасштабного вторжения, в 2021 году, численность украинской армии составляла 261 000 человек.

В то время, согласно сообщению пресс-службы президента Украины, Владимир Зеленский внес изменения в Закон О численности Вооружённых Сил Украины, и в июле 2021 года увеличил армию на 11 000 бойцов (было 250 000).

Во время массовой мобилизации после нападения России на Украину 24 февраля 2022 года количество бойцов украинской армии выросло до 700 000 человек.

За данными аналитического портала Military-balance, опубликованными Slovoidilo.ua, количество бойцов украинской армии по видам войск распределяется следующим образом:

Сухопутные войска — 500 000

ТРО — 110 000

Десантные войска — 45 000

ВМС — 40 000

ВВС — 35 000

ССО — 5 000

Силы беспилотных систем — 5 000

Другие военные подразделения — 260 000

Ежегодно мобилизуют 25 000–30 000 мужчин, средний возраст военнослужащего — более 40 лет.

С началом полномасштабного вторжения в ряды армии активно записываются женщины. Сейчас общее количество военнослужащих-женщин достигает 48 тысяч, из них — 5,5 тысячи находятся непосредственно на линии фронта, в боевых условиях.

По данным 2024 года, соотношение добровольцев и мобилизованных в армию составляет 1:3.

