Украина назвала красные линии, через которые никогда не переступит в мирном процессе

Украина четко определила свои красные линии в мирном процессе во время заседания Совета Безопасности ООН, отметив, что не будет признания оккупированных территорий как российских.

Владимир Зеленский воздержался от резкой критики американского мирного плана, связанного с Дональдом Трампом, и выразил готовность к конструктивной работе с США и партнерами.

Читай в материале, что известно о мирном плане Трампа и реакции со стороны Украины.

Украина о мирном плане Трампа в Совбезе ООН

В ходе заседания Совбеза ООН, посвященного российским ударам по Украине и гуманитарной ситуации, заместитель постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин подчеркнула ключевые принципы Киева.

Никогда не будет никакого признания — формального или любого другого — украинской территории, временно оккупированной РФ как российской. Наша земля не продается

, — заявила она.

Украина не согласится на ограничение права на самооборону, размер и возможности своих вооруженных сил, а также на вмешательство в выбор альянсов. Кроме того, Киев не уступит свою идентичность, включая язык, как “вознаграждение” за российскую агрессию.

Гайовишин подчеркнула, что эскалация со стороны России — это отказ от мира, а каждый российский ракетный удар свидетельствует о превосходстве Москвы эскалации над диалогом. Украина с начала полномасштабной агрессии стремится к миру и поддерживает все существенные инициативы.

Ужесточение обороноспособности Киева — не эскалация, а единственный способ заставить Россию приобщиться к мирным усилиям. Для настоящего мира необходимо усиление безопасности и стабильная финансовая помощь Украине.

Это единственный путь заставить Россию конструктивно приобщиться к международным мирным усилиям

, — отметила представительница.

Украина призвала Совбез ООН принять резолюцию о полном, немедленном и безусловном прекращении огня, которое не является уступкой, а предпосылкой для переговоров. Киев поддерживает предложения президента США Дональда Трампа по поводу завершения войны с начала года и получил проект мирного плана от Соединенных Штатов.

В любом настоящем мирном процессе должен быть соблюден фундаментальный принцип: ничего об Украине без Украины, ничего о Европе без Европы.

Украина готова конструктивно работать с американской стороной, Европой и миром над его положениями для справедливого завершения конфликта.

Реакция Президента Украины Владимира Зеленского

В своем вечернем обращении 20 ноября Зеленский подтвердил встречу с американской делегацией во главе с министром армии США Дэном Дрисколлом, где обсуждали пункты плана.

Мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу — Украина, Соединенные Штаты и наши друзья и партнеры в Европе и мире

, — сказал президент. Он подчеркнул, что поддержка США может приблизить мир, заставив Россию серьезно говорить о завершении войны и пообещал делать все, чтобы Украину не обвинили в срыве дипломатии.

Зеленский планирует разговор с Трампом в ближайшие дни. Позиция Украины проста: нужен настоящий мир, который исключит возможность повторного вторжения России и будет уважать независимость, суверенитет и достоинство украинского народа.

План разрабатывался американцами и россиянами за спиной Киева при поддержке Трампа с участием Стива Виткоффа и Марко Рубио. В Европе и Киеве план считают неудовлетворительным из-за возможной капитуляции Украины, но он гибок и может измениться с требованиями к России.

