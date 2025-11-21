Україна назвала червоні лінії, через які ніколи не переступить у мирному процесі

Україна чітко визначила свої червоні лінії у мирному процесі під час засідання Ради Безпеки ООН, наголосивши, що не буде жодного визнання окупованих територій як російських.

Володимир Зеленський утримався від різкої критики американського так званого мирного плану і висловив готовність до конструктивної роботи з США та партнерами.

Україна про “мирний план” Трампа в Радбезі ООН

Під час засідання Радбезу ООН, присвяченого російським ударам по Україні та гуманітарній ситуації, заступниця постійного представника України при ООН Христина Гайовишин підкреслила ключові принципи Києва.

Ніколи не буде жодного визнання — формального чи будь-якого іншого — української території, тимчасово окупованої РФ, як російської. Наша земля не продається, — заявила вона.

Україна не погодиться на обмеження права на самооборону, розміру та можливостей своїх Збройних сил, а також на втручання у вибір альянсів. Крім того, Київ не поступиться своєю ідентичністю, включно з мовою, як “винагородою” за російську агресію.

Гайовишин наголосила, що ескалація з боку Росії — це відмова від миру, а кожен російський ракетний удар свідчить, що Москва обирає ескалацію замість діалогу. Україна з початку повномасштабної агресії прагне миру та підтримує всі суттєві ініціативи.

Посилення обороноздатності Києва — не ескалація, а єдиний спосіб змусити Росію долучитися до мирних зусиль. Для справжнього миру потрібне посилення безпеки та стабільна фінансова допомога Україні.

Це єдиний шлях змусити Росію конструктивно долучитися до міжнародних мирних зусиль, — зазначила представниця.

Україна закликала Радбез ООН ухвалити резолюцію про повне, негайне та безумовне припинення вогню, яке є не поступкою, а передумовою для переговорів. Київ підтримує пропозиції президента США Дональда Трампа щодо завершення війни з початку року та отримав проєкт “мирного плану” від Сполучених Штатів.

У будь-якому справжньому мирному процесі має бути дотриманий фундаментальний принцип: нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи.

Україна готова конструктивно працювати з американською стороною, Європою та світом над положеннями плану для справедливого завершення конфлікту.

Реакція Президента України Володимира Зеленського

У своєму вечірньому зверненні 20 листопада Зеленський підтвердив зустріч з американською делегацією на чолі з міністром армії США Деном Дрісколлом, де обговорювали пункти плану.

Ми не будемо робити різких заяв і налаштовані на чітку, чесну роботу — Україна, Сполучені Штати й наші друзі та партнери у Європі та світі, — сказав президент.

Він наголосив, що підтримка США може наблизити мир, змусивши Росію серйозно говорити про завершення війни, і пообіцяв робити все, щоб Україну не звинуватили у зриві дипломатії.

Зеленський планує розмову з Трампом найближчими днями. Позиція України проста: потрібен справжній мир, який унеможливить повторне вторгнення Росії та поважатиме незалежність, суверенітет і гідність українського народу.

План розроблявся американцями та росіянами за спиною Києва за підтримки Трампа, з участю Стіва Віткоффа та Марко Рубіо. У Європі та Києві план вважають незадовільним.

