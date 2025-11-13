Для тебе Новини

Путін залякав деяких лідерів Європи не надсилати ППО Україні — Зеленський

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 13 Листопада 2025, 11:16 2 хв.
путін залякав лідерів європи
Фото Getty Images

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь