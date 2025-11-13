Путін залякав деяких лідерів Європи не надсилати ППО Україні — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що президент РФ Володимир Путін успішно провів кампанію залякування проти Європи, що призвело до небажання деяких лідерів надсилати системи протиповітряної оборони до України. Читай у матеріалі деталі заяви Президента України та про ситуацію з дронами у Європі.

“Він налякав їх”: Зеленський про лідерів Європи

Цю заяву глава держави зробив в інтерв’ю Bloomberg, підкресливши психологічний аспект російської агресії. За словами Зеленського, Путін навмисно запускав дрони та винищувачі в повітряний простір країн-членів НАТО, щоб налякати європейських лідерів.

Я думаю, він налякав їх. Це була його мета. І він досяг її, — наголосив президент.

Він охарактеризував ці дії як психологічне залякування, що вплинуло на рішення щодо постачання ППО.

Зеленський неодноразово закликав союзників посилити допомогу, але, за його словами, російські провокації в Європі змусили деяких лідерів діяти обережніше, побоюючись ескалації конфлікту.

В останні місяці фіксуються численні випадки вторгнення російських дронів у повітряний простір європейських країн, що призводить до призупинення роботи аеропортів і скасування рейсів.

У відповідь Європа розглядає ініціативи з протидії. Зокрема, запропоновано створення стіни дронів — багаторівневої системи для виявлення та нейтралізації ворожих БПЛА. Польща, не чекаючи на загальноєвропейське рішення, планує запустити власну національну систему протидії дронам уже в найближчі місяці.

