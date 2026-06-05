Обмін військовополоненими 5 червня 2026 року: додому повернулися 186 українців

Сьогодні, 5 червня, з’явилася інформація про проведення масштабного обміну. Президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив радісну звістку: додому повертаються 185 наших героїв та один цивільний. Країна завмерла в очікуванні перших кадрів із нашими захисниками на рідній землі.

Новий обмін полонених сьогодні та деталі процедури

Згідно з офіційними даними, цей обмін полонених сьогодні пройшов за формулою 185 на 185. Це одна з наймасштабніших операцій за останні місяці. Повідомляється, що повернули полонених після надскладних переговорів, які тривали за зачиненими дверима. Тільки-но хлопці опиняться під наглядом лікарів, їм нададуть можливість нарешті зателефонувати рідним і почути голоси близьких.

— Ще 185 українських захисників сьогодні повертаються додому з російської неволі. І також із захисниками повертається один цивільний. Воїни Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Рядові, сержанти й офіцери, — повідомив Володимир Зеленський.

Новий обмін полонених сьогодні / 4 Фотографії

Обмін полоненими: кого повернули

Родини зараз найбільше вивчають списки, щоб дізнатися деталі про обмін полоненими, кого повернули. Серед звільнених — захисники, які тримали оборону в Маріуполі та на Азовсталі, а також воїни, що билися на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та навіть Курському напрямках. Для багатьох цей обмін військовополоненими став завершенням років неволі, адже серед героїв є ті, хто потрапив у полон ще на початку 2022 року.

Президент висловив вдячність усій команді та воїнам на передовій:

— Дякую всім, хто робить це можливим: команді, що займається обмінами, нашим партнерам. І особлива вдячність воїнам, які поповнюють наш обмінний фонд – своєю силою та результатами на фронті забезпечують повернення наших людей додому. Робота триває. Повернення наших людей – незмінний пріоритет для України. Щодня працюємо над тим, щоб визволити кожного українця та кожну українку з неволі, — наголосив глава держави.

Раніше ми повідомляли, що в Україну повернулось ще 157 полонених — читай в матеріалі подробиці цього обміну.

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