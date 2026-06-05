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Обмін військовополоненими 5 червня 2026 року: додому повернулися 186 українців

Юлія Хоменко, редакторка сайту 05 Червня 2026, 14:44 2 хв.
Обмін полоненими кого повернули: напрямки та категорії звільнених
Фото Сайт президента України

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