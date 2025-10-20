Розпродажу України не буде: Зеленський про можливі поступки та перспективи припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський на брифінгу з журналістами розповів, чи вимагають від України погодитися на територіальні чи будь-які інші поступки та які перспективи передання Tomahawk. Вікна-новини зібрали найважливіше з тез глави держави.

Що буде з Tomahawk для України

За словами президента, Трамп публічно заявив, що Америці потрібні ці ракети.

— На мій погляд, він не хоче ескалації з росіянами до того часу, поки не зустрінеться з ними (у Будапешті, — ред.), — прокоментував він відсутність домовленостей щодо передання цієї зброї України.

Він також додав, що в європейських країнах також є ці ракети. Тож питання не скільки у зброї, стільки у її використанні.

— Бо можна мати ATACMS, але як ви можете їх використовувати? Питання не тільки в тому, яка у вас зброя, а як ви її можете використовувати. Зрозуміло, що по військових цілях і в координації, але ви самі обираєте цей шлях.

Після зустрічі з Трампом українська сторона розмовляла з цього приводу з європейськими лідерами.

— Вони самі хочуть звертатися з проханням до нього. Ми в постійній координації. У нас в Ірландії була зупинка на дозаправку. І в цей момент, коли ми зупинялися, Андрій Єрмак виходив на звʼязок з усіма NSA (Агентство національної безпеки, — ред.), вони спілкувалися.

Ми в постійному контакті з NSA європейських країн і разом вибудовуємо спільну позицію. Далі вони теж будуть звертатись в різних форматах до Сполучених Штатів Америки.

Зеленський також заявив, що Україна та США готують контракт на закупівлю 25 систем Patriot. Україна стоїть у загальній черзі на отримання, але Білий дім може змінити порядок постачання. Серед джерел фінансування — заморожені російські активи.

Чи були умови щодо поступок

Зеленський заявив, що нині жодних умов Україні не виставляли.

Але з наших перемовин зрозуміло: якщо Україна “з’їсть те, що поклали на тарілку”, тобто погане територіальне рішення, то все інше вони спробують вирішити й без нас.

— Наприклад, в нашій розмові щодо припинення вогню вони знову переказали російську історію про те, що ми начебто будемо готуватися до наступу, що начебто не можна нам давати паузу. Я говорю: “Я просто не зовсім розумію, як ми порушимо підписані з вами гарантії безпеки, якщо у нас буде реальне завершення війни?”

Він навів приклад Південної Кореї, яка має гарантії безпеки США і розвинулась в успішну країну, і додав, що на Корейському півострові так і не узгодили фінального документа про мирну угоду.

— Якщо ж у нас буде фундаментальна угода і такий довгий її шлях, то хто може порушувати гарантії безпеки, хто собі ворог? Якщо в мене немає мирної угоди, але в нас є припинення вогню і є сильні гарантії безпеки, що Путін не піде знову, для чого мені порушувати це? Наша позиція абсолютно логічна, і на такій основі її підтримують багато наших партнерів.

Доля Донбасу

Наміри РФ не змінились — вони хочуть виходу України з Донбасу. Проте позиція України в цьому контексті теж не змінилася.

— Я пояснив і президенту Трампу, і пану Віткоффу. Ми розуміємо, що пан Віткофф просто передає, що Росія має на увазі. Це не означає, що це його погляд. Принаймні він так це говорить. Я йому чітко сказав, що є деяке оманливе враження.

Історія в тому, що росіяни кажуть, що вони провели начебто референдум на Донбасі і люди начебто хочуть в Росію. Але спочатку була окупація, а потім вже щось відбувалося безконтрольне й очевидно незаконне, що назвали “референдумом”.

Віткофф апелював до того, що Донбас внесли до Конституції РФ. Тож Зеленський пояснив йому, чому ці аргументи не працюють.

— Якщо завтра Путін буде ще щось вносити після того чи іншого закінчення війни, нам знову потрібно буде виходити з якоїсь території? А якщо я внесу в Конституцію України, наприклад, дві області РФ, вони будуть виходити з цих територій? Це модель, що не працює.

Чому Путін має вплив на Трампа

Путін працює зі США, маючи великі економічні пропозиції та ресурси інших країн, які йому не належать. Саме цим пояснює Зеленський вплив Путіна на риторику американського лідера.

— І будь-яка людина, яка прийшла в політику на час, відведений законом, а не на час, відведений Богом, розуміє, що не можна продавати чи віддавати те, що тобі не належить. Тому в нас різний підхід з РФ.

Розпродажем України ніхто не буде займатися. Президент Трамп хоче швидкої перемоги, закінчення війни — і це перемога для всіх адекватних людей, а Путін хоче тотальну окупацію України.

Щоб досягнути мети, Путін використовує інструменти для збереження невизначеності, зокрема гальмує введення санкцій. Глава держави також зауважує, що у РФ великі енергетичні проекти та компанії, які нині під санкціями.

— У нас абсолютно різні стартові позиції. Вони агресори. Але багатому і великому агресору деякі речі, якщо не жити за законом, просто пробачаються.

Чи можливе припинення вогню

На думку президента, масштаб війни в Україні та в інших державах важко порівняти.

— Я не хочу принижувати або прибільшувати ту чи іншу країну, але ми не можемо порівнювати те, що відбувається на Близькому Сході, й те, що відбувається тут. Це абсолютно різний обсяг війни. Це різна історія. Там є, безумовно, такі ж жертви, такі ж живі люди, і на жаль, великі втрати. Але це не можна порівняти.

Ми воюємо з армією Росії. Тому цю війну так швидко закінчити не вдається. Ми наблизились до можливого закінчення війни. Я точно вам кажу.

Втім, це не означає, що війна в Україні точно на фінішній прямій. За словами Зеленського, Трампу вдалося тимчасово зупинити вогонь на Близькому Сході, у зв’язку з чим він хоче закінчити війну Росії проти України.

— Такий у нього й у світі настрій: давайте зараз всі сили кинемо і закінчимо війну Росії проти України. Тобто є такий настрій, а ми робимо в такому настрої якісь кроки – Tomahawk тощо. І це нові кроки, і вони дійсно підтискають Росію.

Нагадаємо, що раніше Трамп заперечив чутки про те, що нібито вимагав передати Донбас Росії.

