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Ракета Томагавк: технічні характеристики та чому вона наводить жах на росіян

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 15 Липня 2025, 11:00
томагавк ракета

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