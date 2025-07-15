Ракета Томагавк: технічні характеристики та чому вона наводить жах на росіян

Під час саміту НАТО, що минув у липні у Вашингтоні, було вирішено повернути розміщення ракет Томагавк (Tomahawk) до Європи. Це викликало хвилю обурень та тривог у Росії. Та поки що про отримання цих ракет Україною не йдеться.

Ракети Томагавк планують розмістити у Німеччині. Через це росіяни вже вдалися до звичної тактики погроз. Тому в цьому матеріалі розповідаємо, чому ракета Томагавк наводить жах на ворога, які її тактико-технічні характеристики та чи є шанс отримати їх?

Ракета Tomahawk — характеристики

Томагавк — стратегічна/тактична дозвукова крилата ракета американського виробництва, яку розробили для стримування СРСР у часи Холодної війни. Пізніше їх стали використовувати під час операцій та воєн в Афганістані, Лівії, Близькому Сході, Югославії тощо.

Назва ракети пов’язана з бойовою сокирою племен індіанців Північної Америки. Tomahawk нерідко називають аналогом російської ракети Калібр, однак не все так однозначно.

США мають чималу кількість невикористаних ракет Томагавк, а їхній час придатності підходить. Вони досі є на озброєнні США та Великої Британії. Усього штатами було використано близько двох тисяч подібних ракет.

Ракета Томагавк: характеристики

клас: земля — земля або повітря — земля;

ціна ракети Tomahawk: $600 тис. — $1,87 млн;

дальність: 870-2500 км, стандартний варіант 1600-1800 км;

довжина: 5,55-6,25 м;

діаметр: 0,52 м;

вага: 1180-2500 кг;

вага бойової частини: 450 кг;

швидкість: 880 км/год;

точність/похибка: 5-80 м.

Ракета Tomahawk має кілька видів бойових частин. Зокрема ядерну, касетну, бронебійну (напівбронебійну), бетонобійну, проникну. Система наведення у ракети DSMAC — тривимірне зображення місцевості та точна прив’язка до координат. Така система наведення невразлива до дії РЕБ.

Ракета запускається з наземних установок, підводних човнів, літаків. Має дев’ять модифікацій. Може використовуватися як розвідувальна, фіксувати місцевість на відео за умови відповідної модифікації. Здатна доставляти вантажі.

Збити таку ракету можна класичними системами ППО.

У 2020 році з’явилася нова модифікація ракети Tomahawk Block V, яка має модернізовану систему навігації. Така ракета може влучати в ціль навіть без сигналу GPS.

Чому росіяни панікують через Томагавки

Як у випадку з часами Холодної війни, якщо ці ракети будуть у Німеччині, з такої відстані ними буде легко завдати ударів по Росії. Саме тому ворог неодноразово висловив обурення на різних рівнях, зокрема й Путін особисто.

Він заявив, що у випадку розгортання цих ракет у Німеччині, буде змушений відмовитися від “одностороннього мораторію” на розміщення ракет середньої та малої дальності в Європі.

У разі реалізації США подібних планів вважатимемо себе вільними від раніше взятого на себе одностороннього мораторію на розгортання ударних засобів середньої та меншої дальності, включно з підвищенням спроможностей берегових військ нашого Військово-морського флоту.

Усе це попри те, що до Німеччини такі ракети планують завезти не раніше 2026 року.

Однак росіян непокоїть те, що ракета доволі точна, летить на низьких висотах, і найголовніше — поза договором про стратегічні озброєння. Обслуговування недороге, до того ж їх швидко розгортати у разі потреби.

Це можливість завдати ядерного удару майже по будь-якій цілі без зон масового ураження. Невразливість до РЕБу, близькість до Росії — усе це нібито змушує росіян повторювати про “червоні лінії”.

Чи є в України шанс отримати ракети Tomahawk

Видання The New York Times припустило, що надання Україні ракет Tomahawk, можливо, є секретною частиною плану перемоги Володимира Зеленського.

Російські пропагандисти встигли розрахувати, по яких містах зможуть дістати Томагавки, якщо будуть передані Україні. Це Москва, Казань, Ростов-на-Дону, Сочі, Краснодар та інші великі міста.

Заступник МЗС Росії Сергій Рябков пригрозив створенням зброї-відповіді.

Ракети Калібр і Томагавк — порівняння

Ці дві ракети, Калібр і Томагавк, постійно порівнюють. Вони одного класу, однак відрізняються точністю, звісно ж, на користь американської. Де у Томагавка похибка 5 м, — у російського Калібру — вдесятеро більше.

До того ж американська ракета здатна корегувати маршрут на підльоті, бити по об’єктах у заглибленнях. Кількість ракет також грає роль — у США більше Томагавків на озброєнні, ніж Калібрів у росіян.

У цьому відео докладно показали всі переваги та недоліки обидвох ракет.

Раніше ми розповідали, чим відрізняється балістична ракета від крилатої.

Фото: U.S. Navy

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