Сакральних місць немає: Трамп дозволив Україні далекобійні удари по Росії

Спеціальний представник президента США Кіт Келлог заявив, що Україна тепер може завдавати ударів вглиб Росії. Заборону на це зняли. Україна має право завдавати далекобійних ударів по території Росії. Кіт Келлог заявив про це 28 вересня в ефірі Fox News.

Трамп дозволив далекобійні удари по Росії

Кіт Келлог, відповідаючи на запитання журналістки про те, чи санкціонував Трамп далекобійні удари України по Росії, заявив таке:

Я думаю, що, прочитавши те, що він сказав, а також те, що сказали віце-президент Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо, відповідь — так. Використовуйте можливість завдавати ударів з великої відстані.

За словами Келлога, інколи Пентагон дійсно не давав дозволу Україні на далекобійні ракетні удари по РФ. Проте нині Трамп підтримує можливість таких ударів.

Я думаю, всі повинні виконувати вказівки президента. Він є головнокомандувачем відповідно до Конституції, і всі повинні підкорятися йому. Якщо президент йде ліворуч, ви йдете ліворуч. Якщо він каже йти праворуч, ви йдете праворуч.

Келлог додав, що не існує такого поняття, як “сакральне місце”.

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп критикував свого попередника Джо Байдена за дозвіл завдавати ударів по РФ ракетами ATACMS. Трамп мав побоювання, що удари у відповідь залучать у війну КНДР.

Я не думаю, що їм потрібно було дозволяти удари ракетами на 300 км у Росію. По-моєму, це погано.

Проте водночас Трамп не виключав можливості скасувати заборону на удари по РФ.

28 вересня віце-президент США Джей Ді Венс повідомляв, що в адміністрації президента США ведуть обговорення щодо надання Україні ракет Tomahawk.

До всього, днями Володимир Зеленський заявляв, що кремлівським чиновникам варто було б знати, де розташовані укриття, оскільки Україна використовуватиме далекобійну зброю, якщо отримає її.

Можливо, на ставлення Дональда Трампа до війни в Україні вплинув король Чарльз, адже нещодавно вони мали результативну зустріч.

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