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Сакральних місць немає: Трамп дозволив Україні далекобійні удари по Росії

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 29 Вересня 2025, 09:45 2 хв.
далекобійні удари по Росії
Трамп дозволив далекобійні удари по Росії Фото Getty Images

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