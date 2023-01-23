Що відомо про ракети ATACMS, які потрібні ЗСУ

Ракетні системи, які передають із Заходу, стають потужною зброєю проти армії РФ. Однак чи передадуть ракети ATACMS Україні — поки залишається питанням.

Що відомо про тактичні ракети ATACMS та які їхні технічні характеристики — читай в матеріалі.

Ракети ATACMS: що відомо

Абревіатура ATACMS розшифровується як Army Tactical Missile System. Її називають американською тактичною балістичною ракетою класу земля — земля.

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Виробляє її компанія Lockheed Martin.

Ракети Акатамс призначені для того, аби використовувати їх із ракетними системами M142 HIMARS та M270 MLRS й інших модифікацій.

Тактичні ракети ATACMS маю функцію стрільби на дистанцію до 300 км.

Вирізняють кілька модифікацій ATACMS, які відрізняються дальністю та точністю. Виокремлюють такі типи:

Ракета MGM-140A ATACMS Block 1. У ній міститься касетна бойова частина М39, споряджена суббоєприпасами M74, призначеними для ураження живої сили. Кожна з них має дальність стрільби до 165 км;

MGM-140B ATACMS Block 1A. Її називають модернізованою версією, адже в неї входить приймач супутникової системи навігації NAVSTAR (Америка). Касетна бойова частина має до 300 бойових елементів M74. Її дальність — 300 км;

MGM-140 NTACMS. Її називають орабельною модифікацією ракети;

Ракета MGM-140C (MGM-164A ATACMS Block 2) має касетну бойову частину з 13 бойовими елементами BAT. Стріляє до 140 км;

MGM-140E ATACMS Block 1A Unitary (QRU) / MGM-168A ATACMS Block 4A. Стріляє до 270 км. Вона оснащена осколково-фугасною бойовою частиною WDU-18 вагою 227 кг.

Яку з цих модифікацій ATACMS можуть отримати Збройні сили України, поки невідомо.

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Ракети ATACMS: як запускають і для чого призначені

Для того, аби запустити ракету ATACMS, використовують пускову установку M270 MLRS або HIMARS. Призначення ракет — ураження точкових цілей противника.

Що може вражати ATACMS:

командні пункти;

пускові установки ракет;

об’єкти ППО;

вузли зв’язку;

склади боєприпасів;

інше.

Ракети ATACMS можуть працювати і в холод, і в спеку. Також вони безперебійно працюють у будь-який час доби.

Українські військові чекають на ракети ATACMS, адже з їхньою допомогою можна вражати цілі противника на територіях, які окупувала Росія.

Наприклад, у Донецьку, Луганську, на Запоріжжі. Через її дальність можна охопити навіть Крим, території Білорусі та Росії.

Ракети ATACMS: характеристики

Довжина — 3,96 м (ATACMS MGM-140A та MGM-140B); 4,00 м (MGM-164B та MGM-168A);

Діаметр ракети — 0,61 м;

Розмах крил — 1,4 м;

Маса також різна: 1670 кг – ATACMS MGM-140A; 1320 кг — MGM-140B;

Вони належать до касетного типу;

Дальність стрільби: 165 км – ATACMS MGM-140A; 300 км – MGM-140B; 140 км – MGM-164A; 270 км – MGM-168A.

На ракети ATACMS ціна буває різною. Однак середня ціна ракети ATACMS у 2022 році — приблизно $1 млн.

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