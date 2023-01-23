Что известно о ракетах ATACMS, которые нужны ВСУ

Ракетные системы, которык передают с Запада, стали мощным оружием против армии РФ. Однако передадут ли ракеты ATACMS Украине — пока остается вопросом.
Что известно о тактических ракетах ATACMS и какие их технические характеристики — читай в материале.
Аббревиатура ATACMS расшифровывается как Army Tactical Missile System. Ее называют американской тактической баллистической ракетой класса земля — земля.
Производит ее компания Lockheed Martin.
Производит ее компания Lockheed Martin.
Ракеты Акатамс предназначены для использования с ракетными системами M142 HIMARS и M270 MLRS и других модификаций.
Тактические ракеты ATACMS имеют функцию стрельбы на дистанцию до 300 км.
Тактические ракеты ATACMS имеют функцию стрельбы на дистанцию до 300 км.
Выделяют несколько модификаций ATACMS, отличающихся дальностью и точностью. Выделяют следующие типы:
Какую из этих модификаций ATACMS могут получить Вооруженные силы Украины, пока неизвестно.
Для того чтобы запустить ракету ATACMS, используют пусковую установку M270 MLRS или HIMARS. Назначение ракет — поражение точечных целей противника.
Ракеты ATACMS могут работать и в холод, и в жару. Также они бесперебойно работают в любое время суток.
Украинские военные ожидают ракет ATACMS, ведь с их помощью можно поражать цели противника на территориях, которые оккупировала Россия.
Украинские военные ожидают ракет ATACMS, ведь с их помощью можно поражать цели противника на территориях, которые оккупировала Россия.
К примеру, в Донецке, Луганске, Запорожской области. В силу ее дальности, можно охватить даже Крым, территории Беларуси и России.
На ракеты ATACMS цена бывает разной. Однако средняя стоимость ракеты ATACMS в 2022 году — около $1 млн.
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