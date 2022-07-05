Україна

У Генштабі показали роботу американської РСЗВ HIMARS — що це за зброя

Богдана Макалюк, редакторка сайту 05 Липня 2022, 13:30
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