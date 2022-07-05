У Генштабі показали роботу американської РСЗВ HIMARS — що це за зброя

Нещодавно Генштаб ЗСУ продемонстрував роботу РСЗВ HIMARS на Запорізькому напрямку. “Гарно, швидко, точно”, — прокоментували у Генштабі. Тож ми розповімо, що таке РСЗВ HIMARS та які її характеристики.

Що таке HIMARS

HIMARS (High-Mobility Artillery Rocket System) — це реактивна система залпового вогню. Вона була розроблена ще у 80-х роках минулого століття. Армія США застосовувала її в Іраку у 2003 році та під час війни у Перській затоці.

Це сучасний багатофункціональний комплекс на колісному шасі, що несе шість ракет для залпового вогню або одну ракету MGM-140 ATACMS на п’ятитонній вантажівці.

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Дальність HIMARS досягає 80 км, а точність ураження цілі — до трьох метрів.

— Якщо порівнювати з російським Смерчем, то його дальність — 70 км, а промах — аж на один кілометр.

РСЗВ HIMARS після запуску вогню автоматично відходить зі своєї позиції. Далі знімає відстріляний пакет і відразу завантажує новий. Це потребує менш як п’ять хвилин.

Фото: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

Характеристики РСЗВ HIMARS

екіпаж — три особи

калібр — 227 мм

темп стрільби — 18 пострілів за хвилину

дальність руху — 480 км

максимальна швидкість — 85 км/год.

HIMARS призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів.

У Генштабі показали роботу РСЗВ вночі на Запорізькому напрямку.

Вартість HIMARS

Коштує одна така РСЗВ $2,3 млн.

Наразі США прислали України чотири HIMARS.

Крім РСЗВ, щоб знищувати ворога, Україна потребує протиракетної оборони, щоб захистити наші землі від руйнувань. Раніше ми розповідали, що таке протиракетна оборона та чи буде вона в Україні.

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