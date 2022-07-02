Сучасні проблеми вимагають сучасних рішень: Юрій Ігнат про нову протиракетну оборону для України

Щодня на українську землю падають сотні російських ракет, які знищують не лише будівлі, а й життя мирних людей. Ракетне влучання в ТРЦ у Кременчуці, нічний обстріл Одеського курорту, тероризування артилерійськими обстрілами прифронтових поселень — всі ці події є черговим доказом справжньої російської мети.
Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат розповів про можливості протиракетної оборони та чому вона так необхідна українцям.
Насправді особливої відмінності у їхній роботі немає. Сенс полягає лише у цілях, які може знищувати оборонна система: наша ППО не може поцілити у високотехнологічні та високошвидкісні ракети, адже розрахована лише на повітряні цілі та літальні апарати.
В той час як ПРО може ефективно боротися із ракетами, які запрограмовані оминати системи ППО або мають можливість бути невидимими для багатьох систем.
В той час як ПРО може ефективно боротися із ракетами, які запрограмовані оминати системи ППО або мають можливість бути невидимими для багатьох систем.
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Тож міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і закликав іноземних партнерів допомогти із постачанням ПРО до України.
За словами Юрія Ігната, Україна потребує систему NASAMS, яка здатна боротися навіть із ракетами оперативно-тактичних комплексів, таких як Іскандер. Також уже було оприлюднено інформацію про систему IRIS-T, яка уражає ціль на відстані 40 кілометрів.
Також речник закликав українців не ігнорувати сигнал повітряної тривоги та користуватися бомбосховищем. Раніше ми уже розповідали, чому небезпечно залишатися у відкритому просторі під час оголошення загрози удару з повітря.
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