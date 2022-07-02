Сучасні проблеми вимагають сучасних рішень: Юрій Ігнат про нову протиракетну оборону для України

Щодня на українську землю падають сотні російських ракет, які знищують не лише будівлі, а й життя мирних людей. Ракетне влучання в ТРЦ у Кременчуці, нічний обстріл Одеського курорту, тероризування артилерійськими обстрілами прифронтових поселень — всі ці події є черговим доказом справжньої російської мети.

Та чи очікувати на покращення зброї та повітряної оборони уже після цих страшних інцидентів?

Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат розповів про можливості протиракетної оборони та чому вона так необхідна українцям.

В чому відмінність між ППО та ПРО?

Насправді особливої відмінності у їхній роботі немає. Сенс полягає лише у цілях, які може знищувати оборонна система: наша ППО не може поцілити у високотехнологічні та високошвидкісні ракети, адже розрахована лише на повітряні цілі та літальні апарати.

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В той час як ПРО може ефективно боротися із ракетами, які запрограмовані оминати системи ППО або мають можливість бути невидимими для багатьох систем.

Тож міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і закликав іноземних партнерів допомогти із постачанням ПРО до України.

Які саме протиракетні системи потрібні Україні?

За словами Юрія Ігната, Україна потребує систему NASAMS, яка здатна боротися навіть із ракетами оперативно-тактичних комплексів, таких як Іскандер. Також уже було оприлюднено інформацію про систему IRIS-T, яка уражає ціль на відстані 40 кілометрів.

Також речник закликав українців не ігнорувати сигнал повітряної тривоги та користуватися бомбосховищем. Раніше ми уже розповідали, чому небезпечно залишатися у відкритому просторі під час оголошення загрози удару з повітря.

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