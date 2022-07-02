Україна

Сучасні проблеми вимагають сучасних рішень: Юрій Ігнат про нову протиракетну оборону для України

Вікторія Мельник, практикантка сайту 02 Липня 2022, 16:00

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