Современные проблемы требуют современных решений: Юрий Игнат о новой противоракетной обороне для Украины

Каждый день на украинскую землю падают сотни российских ракет, которые уничтожают не только здания, но и жизнь мирных людей. Ракетное попадание в ТРЦ в Кременчуге, ночные обстрелы Одесского курорта, терроризирование артиллерийскими обстрелами прифронтовых поселений — все эти события являются очередным доказательством настоящей российской цели.

Но ожидать ли улучшения оружия и воздушной обороны уже после этих страшных инцидентов?

Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат рассказал о возможностях противоракетной обороны и почему она так необходима украинцам.

В чем разница между ПВО и ПРО?

На самом деле особого отличия в их работе нет. Смысл состоит только в целях, которые может уничтожать оборонная система: наша ПВО не может уничтожать высокотехнологичные и высокоскоростные ракеты, ведь рассчитана только на воздушные цели и летательные аппараты.

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В то время как ПРО может эффективно бороться с ракетами, запрограммированными обходить системы ПВО или быть невидимыми для многих систем.

Поэтому министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и призвал иностранных партнеров помочь с поставкой ПРО в Украину.

Какие противоракетные системы нужны Украине?

По словам Юрия Игната, Украина нуждается в NASAMS, которая способна бороться даже с ракетами оперативно-тактических комплексов, таких как Искандер. Также уже была обнародована информация о системе IRIS-T, которая поражает цель на расстоянии 40 километров.

Также спикер призвал украинцев не игнорировать сигнал воздушной тревоги и пользоваться бомбоубежищем. Ранее мы уже рассказывали, почему опасно оставаться в открытом пространстве во время оглашения угрозы удара с воздуха.

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