Сергеевка Одесской области ночью пострадала от мощных ракетных ударов, много погибших — все подробности

Поселок городского типа Сергеевка, что в Белгород-Днестровском районе Одесской области Украины, потерпел сильные разрушения в результате ракетных ударов ночью 1 июля. Сообщается о большом количестве жертв.
По Белгород-Днестровскому району россияне ударили тремя ракетами Х-22. Их запускали из направления Черного моря из стратегических бомбардировщиков Ту-22. Российские военные попали ракетами во многоэтажку и базы отдыха в курортном пгт Сергеевка.
В радиусе двух километров мощной взрывной волной выбило окна в домах.
Одесская область. В результате попадания вражеской ракеты в многоэтажку, по состоянию на 06.00 утра, погибших — 14 человек, травмированы — 30, из них три ребенка. Продолжаются спасательные работы, — пишет глава Одесской ОВА Сергей Братчук.
Одесская область. В результате попадания вражеской ракеты в многоэтажку, по состоянию на 06.00 утра, погибших — 14 человек, травмированы — 30, из них три ребенка. Продолжаются спасательные работы, — пишет глава Одесской ОВА Сергей Братчук.
Момент ракетного удара зафиксировался на камерах видеонаблюдения в соседних зданиях.
Как сообщают в ГСЧС Украины, произошло частичное разрушение трехэтажного и четырехэтажного здания базы отдыха. Продолжается разбор завалов и поиск пострадавших.
Фото: Kirill Tymoshenko
Напомним, оккупанты покинули остров Змеиный. ОК Юг сообщило, что российские военные, вероятно, покинули остров после очередной атаки украинских сил. После этого вся Одесская область была освобождена от врага.