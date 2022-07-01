Украина

Сергеевка Одесской области ночью пострадала от мощных ракетных ударов, много погибших — все подробности

Валерия Малицкая, главный редактор сайта 01 июля 2022, 07:44
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