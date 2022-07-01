Сергіївка Одеської області вночі зазнала потужних ракетних ударів, багато загиблих – усі подробиці

Селище міського типу Сергіївка, що у Білгород-Дністровському районі Одеської області України, зазнало сильних руйнувань унаслідок ракетних ударів вночі 1 липня. Повідомляється про велику кількість жертв.
По Білгород-Дністровському району росіяни вдарили трьома ракетами Х-22. Їх запускали з напрямку Чорного моря зі стратегічних бомбардувальників Ту-22. Російські військові поцілили ракетами у багатоповерхівку та базах відпочинку в курортному смт Сергіївка.
У радіусі двох кілометрів потужною вибуховою хвилею повибивало вікна у домах.
Одещина. Внаслідок влучання ворожої ракети у багатоповерхівку, станом на 06.00 ранку, загиблих — 14 людей, травмовані — 30, з них три дитини. Продовжуються рятувальні роботи, — пише голова Одеська ОВА Сергій Братчук.
Одещина. Внаслідок влучання ворожої ракети у багатоповерхівку, станом на 06.00 ранку, загиблих — 14 людей, травмовані — 30, з них три дитини. Продовжуються рятувальні роботи, — пише голова Одеська ОВА Сергій Братчук.
Момент ракетного удару зафіксувався на камерах відеоспостереження у сусідніх будівлях.
Як повідомляють у ДСНС України, сталося часткове руйнування триповерхової та чотирьохповерхової будівлі бази відпочинку. Триває розбір завалів і пошук постраждалих.
Нагадаємо, окупанти покинули острів Зміїний. ОК Південь повідомило, що російські військові, ймовірно, залишили острів після чергової атаки українських сил. Після цього вся Одеська область була звільнена від ворога.