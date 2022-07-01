Україна

Сергіївка Одеської області вночі зазнала потужних ракетних ударів, багато загиблих – усі подробиці

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 01 Липня 2022, 07:44
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