Стиль життя

Привітання з Днем захисників та захисниць України 2026

Анна Голішевська, редакторка сайту 01 Жовтня 2026, 09:15 5 хв.
привітання з днем захисників
Фото Сайт президента України

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