Це не свято всіх чоловіків і хлопчиків. Як пояснити дитині справжній сенс Дня захисників і захисниць України

Сьогодні, 14 жовтня, в Україні відзначають День захисників і захисниць. Як правильно пояснити дитині, що це за свято, кого потрібно вітати, щоб не спантеличити радянською традицією вітання всіх чоловіків і хлопчиків — дивись у матеріалі.
Урядова уповноважена з питань гендерної політики і заступниця голови комісії Ради Європи з питань гендерної рівності Катерина Левченко розповіла WoMo, кого ми маємо вітати і чому, а ще як виховати справжніх патріотів своєї країни без радянських традицій.
14 жовтня ― це не про свято, а про захист. Захист нашої держави.
14 жовтня ― це не про свято, а про захист. Захист нашої держави.
Українці мають навчити дітей шанувати своїх захисників і захисниць, а також і самі розуміти справжній сенс цього дня. День захисників України запровадили у 2014 році на противагу радянському 23 лютого після початку російської агресії на півдні та сході України.
Минулого року назву свята було змінено на День захисників та захисниць, адже ми шануємо і чоловіків, і жінок, які захищають нашу країну.
Минулого року назву свята було змінено на День захисників та захисниць, адже ми шануємо і чоловіків, і жінок, які захищають нашу країну.
У радянські часи було заведено вітати виключно чоловіків, хоча й тоді багато жінок воювали та мали військові звання. Вітали й маленьких хлопчиків, які до захисту держави ще просто не долучались.
Україна шанує кожного і кожну, хто захищає державу, тому потрібно наголошувати на тому, що тисячі жінок воюють проти окупантів разом з чоловіками.
Цього дня потрібно вітати не лише військових, які на фронті, а й медиків, волонтерів і цивільних. Адже вони також тримають оборону і захищають Україну від ворога.
На 14 жовтня школярі не мають дарувати подарунків одне одному, а повинні говорити про своїх захисників та захисниць, щоб пам’ятати і шанувати.
Раніше захисники і захисниці України розповіли в інтерв’ю Вікнам про мотивацію на фронті та враження від війни.
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