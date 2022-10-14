Батьківство

Це не свято всіх чоловіків і хлопчиків. Як пояснити дитині справжній сенс Дня захисників і захисниць України

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 14 Жовтня 2022, 15:00
День захисників і захисниць України: як пояснити дитині, що це за свято
Фото: Pexels

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