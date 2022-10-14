Это не праздник всех мужчин и мальчиков. Как объяснить ребенку настоящий смысл Дня защитников и защитниц Украины

Сегодня, 14 октября, в Украине отмечается День защитников и защитниц. Как правильно объяснить ребенку, что это за праздник, кого нужно поздравлять, чтобы не сбить с толку советской “традицией” поздравления всех мужчин и мальчиков — смотри в материале.

День защитников и защитниц Украины: как объяснить ребенку, что это за праздник

Правительственная уполномоченная по вопросам гендерной политики и заместитель председателя комиссии Совета Европы по гендерному равенству Екатерина Левченко рассказала WoMo, кого мы должны поздравлять и почему, а еще как воспитать настоящих патриотов своей страны без советских традиций.

14 октября ― это не о празднике, а о защите. Защите нашего государства.

Украинцы должны научить детей уважать своих защитников и защитниц, а также сами понимать настоящий смысл этого дня. День защитников Украины был введен в 2014 году в противовес советскому 23 февраля после начала российской агрессии на юге и востоке Украины.

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В прошлом году название праздника было изменено в День защитников и защитниц, ведь мы уважаем и мужчин, и женщин, защищающих нашу страну.

В советские времена было принято поздравлять исключительно мужчин, хотя и тогда многие женщины воевали и имели воинские звания. Поздравляли и маленьких мальчиков, которым еще слишком рано защищать государство.

Украина чтит каждого и каждую, кто защищает государство, поэтому нужно подчеркивать, что тысячи женщин воюют против оккупантов вместе с мужчинами.

В этот день нужно поздравлять не только военных, которые на фронте, но и медиков, волонтеров и гражданских. Ведь они тоже держат оборону и защищают Украину от врага.

На 14 октября школьники не должны дарить подарки друг другу, а должны говорить о своих защитниках и защитницах, чтобы помнить и уважать.

Ранее защитники и защитницы Украины рассказали в интервью Вікнам о мотивации на фронте и впечатлениях от войны.

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