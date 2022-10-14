О мотивации на фронте и мыслях о войне — интервью с защитником и защитницей Украины

14 октября отмечается День защитников и защитниц Украины. Именно на этих людях держится достойная оборона нашего государства вот уже более восьми лет.

Этих героев воспевают в стихах и песнях. О них снимают фильмы, а их подвигами восхищаются генералы ведущих армий мира.

Впрочем, украинские военные не считают себя чрезвычайными людьми и говорят, что просто выполняют свою работу. Это не мифические атланты и амазонки, а достойные граждане своего государства. Нам удалось познакомиться с двумя из них.

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Ирина Макодым — в мирной жизни менеджер проектов департамента по усовершенствованию бизнеса StarLightMedia. Она с февраля защищает нашу страну на фронте. За это получила от президента Украины орден За мужество.

Считает, что каждый, кто на передовой, невероятными усилиями защищает мирную жизнь остальной страны и заслуживает этого знака отличия.

А это Богдан с позывным Журба. Сейчас он выполняет задачи в Силах специальных операций. Военный сдержанный и немногословный, а больше всего не хочет, чтобы армейцев героизировали.

Относится к россиянам как к уже проигравшим врагам, но никогда не пренебрегает ими. По просьбе Богдана его фото не публикуем.

Читай эксклюзивные интервью с украинскими военными об их мотивации, ощущениях и выводах на войне.

— Как вы попали в армию?

Ирина: Еще до армии я занималась волонтерской деятельностью в ОО Мотохелп. Работала в направлении EMR (Emergency Medical Responder). Это взаимодействие с быстрой помощью.

Мы на мотоциклах могли приехать раньше “скорой” (особенно в ковидное время) и оказать первую помощь пострадавшему еще до приезда медиков.

Кроме того, еще до войны у меня было свое оружие, и я училась с ним работать. Когда началась полномасштабная война, я поняла, что должна быть среди тех, кто защищает нашу страну.

Единственный способ осуществить это для девушки без военного прошлого — это пойти в территориальную оборону. Но на тот момент возле ТрО были тысячные очереди из ребят, желающих защищать свой дом.

Так что я осознавала, что на меня, девушку, вряд ли вообще обратят внимание. Но я хотела быть хоть чем-нибудь полезна.

Поэтому пошла учить тех же ребят, которые пошли в ТрО, оказанию первой помощи (наложению турникетов, повязок, стабилизации и т.п.), ведь это реально могло спасти их жизнь.

Это были очень насыщенные два дня, когда я пыталась научить как можно больше людей в очень ограниченное время. В одном из подразделений после окончания тренинга мне сказали: “Спасибо, теперь нам будет спокойнее”.

На это я ответила: “Да забирайте меня — будет еще спокойнее!” В тот же день я написала заявление о вступлении в терроборону и осталась с ребятами.

Когда муж об этом узнал, то только ответил: “Я так и знал”.

Богдан: С 2019 года я прошел подготовку в медицинском батальоне Госпитальеры и с тех пор начал ездить на ротации парамедиком. Я почувствовал, что это мое, что я могу быть полезным и эффективным на войне.

К тому же, мое окружение в основном состояло либо из людей, которые уже отслужили в армии по контракту, либо были добровольцами на войне, либо теми, кто до сих пор служит.

Поэтому я все время задумывался над службой в армии по контракту и после окончания бакалавриата в Киево-Могилянской академии вместо магистратуры или работы по специальности ушел в армию.

— Как вступление в армию восприняли ваши родные и друзья?

Богдан: Друзья давно понимали, куда все идет, и поддерживали меня, особенно в первые месяцы полномасштабной войны.

Тогда многое нужно было искать, покупать и доставлять в труднодоступные и опасные места. Родные тоже понимали, но осознали и поддержали уже тогда, когда я пошел в ВСУ.

Ирина: Те, кто меня знают хорошо, не сомневались, что я пойду воевать. Остальные реагировали по-разному — от “девушки место не на войне, а на кухне” до “вау, какая ты мужественная!”

— Что мотивирует вас бороться дальше?

Ирина: Желание защитить своих близких, в том числе людей, с которыми я на войне. Сейчас точно не время расслабляться.

А еще мотивируют те, кто погиб в этой войне, защищая нас. Каждая их смерть должна быть омыта кровью врагов. И нельзя останавливаться, пока враг не будет уничтожен. Мы должны победить.

Богдан: Мотивирует понимание того, что я защищаю своих родных и близких от всего, что несет за собой Россия и ее армия. А повсюду, где я с ней сталкиваюсь, это насилие, беспорядок, грабеж и т.д.

Кроме того, в армии у меня есть ощущение, что в этот момент я нахожусь на своем месте и делаю свой вклад в победу.

— Какие сделали для себя главные выводы из войны?

Богдан: Что касается выводов или лучше сказать каких-то осознаний:

Очень важную роль в войне имеют твое окружение, собратья. Благодаря им ты можешь выжить, выполнить задание, а после этого еще и остаться в хорошем настроении и при своем уме. Важно доверять своим собратьям. Еще больше дорожишь каждым моментом, проведенным с родными в покое, далеко за линией фронта. Есть для чего и для кого возвращаться.

Ирина: Во-первых, война с Россией не закончится, пока эта страна не исчезнет. Даже когда в этой войне мы победим, РФ все равно не остановится и придет к нам.

Трудно сказать, когда (5-10-20 лет). Но это произойдет. История только подтверждает это.

Во-вторых, никакой “дружбы” или лояльности к россиянам быть не может. Все они исключительно враги, желающие нашей смерти.

И те, кто с оружием пришел на нашу землю, и те, кто, сидя на диване, радуются гибели украинцев и разрушенным городам. И всякий, кто до сих пор говорит о “братских народах” — туда же.

В-третьих, нужно ценить каждый момент и проживать его по максимуму, потому что “завтра” может и не наступить.

И это не только о том, когда мы в окопах. Люди ехали на работу утром в Киеве и точно не ожидали, что по ним ударят ракетой.

— Что Вас больше всего поразило на войне?

Ирина: Люди. Еще 23 февраля у каждого была своя жизнь. Но 24 февраля многие посвятили себя борьбе либо на фронте, либо как волонтер.

И несмотря ни на что они не теряют веру в победу, жажду жизни и продолжают шутить и смеяться. Даже после почти восьми месяцев изнурительной войны. Даже в окопах под обстрелами.

Богдан: Трудно что-нибудь выделить. В разные периоды боевых действий (будь то наступление или оборона) имеешь разные ощущения и переживания.

Сначала было забавно, откуда у РФ такая уверенность, что они победят и захватят Украину за несколько дней или недель. Очень недооценили мотивацию и подготовленность Сил обороны Украины.

С другой стороны, в последнее время скорее удивляет, а не поражает, как некоторые люди (совершенно небольшая часть, но все же) после оккупации Россией и всего пережитого враждебно настроены к ВСУ и предпочли бы оставаться под оккупацией.

Это неприятно, но факт. Хотя в целом большинство местных всегда помогают и выражают свою благодарность.

— Как это — быть защитниками своего государства?

Богдан: Это моя работа. Не испытываю по этому поводу особых ощущений. Знаю, что всё правильно делаю. Иногда, когда особенно тяжело, вспоминаю, что сам избрал этот путь и нужно идти до конца.

Ирина: Очень большая ответственность. Учитывая мое направление, от того, что я делаю, зависит жизнь людей. Ну, и есть гордость, конечно, что я прилагаю усилия к общей победе.

— Что тяжелее всего в войне?

Ирина: На войне за очень короткий срок становишься близким с теми, кого еще несколько дней назад не знал. Время словно сжимается. Трудно это объяснить.

Труднее всего — терять близких людей, видеть их мертвыми и осознавать, что уже ничего не можешь сделать. Вот минуту тому назад вы общались, а сейчас он лежит перед тобой.

Кроме того, самой выжить на войне тоже не так просто.

Богдан: Смерть собратьев.

— Что можете сказать своим собратьям и сестрам в День защитников и защитниц Украины?

Богдан: Трудно подобрать какие-нибудь слова. Важно знать, зачем вы здесь, что защищаете и что готовы за это отдать.

Ирина: Вы невероятные. Сильные, решительные, несокрушимые. Вами восхищается весь мир.

Вы делаете все, что можете и даже больше. Знаю, как тяжело (и физически, и эмоционально). Да, война не закончится завтра. Но мы выстоим и обязательно победим.

— В чем сила украинцев?

Ирина: В их уникальном характере, несокрушимости, саркастичности и их организованной хаотичности, как бы это ни звучало. Да, внутри страны может быть полный беспорядок. И соседи могут ссориться каждый день по пустякам.

Но когда к нам приходит враг, люди очень быстро отвергают второстепенное и организуются. Берут в руки личное оружие из сейфа и защищают свой дом.

В кратчайшие сроки организуют волонтерские организации. Находят что угодно и где угодно. Создают добровольческие отряды быстрого реагирования. Становятся в километровые очереди к военкоматам.

Сплачиваются вокруг общей проблемы и создают огромный механизм, который может победить во что бы то ни стало. У него нет одного центра, но он работает ради одной цели.

Его не остановить ракетами по мирным городам. Украинцы переживают ракетные удары, оплакивают погибших, убирают повреждения и идут дальше работать. Этих людей не запугать. И не остановить. Это восхищает.

Богдан: Уверен, что перечень сверхспособностей неисчерпаем, и каждый день нахожу этому подтверждение. Но сейчас очень важно чувство надежной поддержки и тыла.

Всегда знал, что есть волонтеры, которые в случае острой необходимости могут помочь закрыть какую-то потребность: машину, тепловизор и т.д. Особенно с конца февраля – начала марта это очень выручало.

Ему всего 22 года, он родился и вырос в Киеве. До начала полномасштабной войны учился на архитектора. Но когда началось наступление России, понял, что нужно идти защищать Украину.

Это история военного на псевдо Паук о буднях войны.

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