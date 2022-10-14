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О мотивации на фронте и мыслях о войне — интервью с защитником и защитницей Украины

Елена Яковлева, редактор сайта 14 октября 2022, 10:30
День захисників і захисниць України
Фото: Getty Images

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