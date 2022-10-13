Есть такое слово “надо”, и по-другому я не могу: история 22-летнего бойца с позывным Паук о войне

Ему всего 22 года, он родился и вырос в Киеве. До начала полномасштабной войны учился на архитектора. Участвовал в научных исследованиях в области строительства и различных архитектурных конкурсах и даже побеждал.

Когда началось наступление России, он понял, что нужно идти защищать Украину. Военный с позывным Паук рассказал Вікнам о буднях на войне, самых ярких воспоминаниях и что нужно будет бойцам после окончания войны.

— До вторжения все говорили о том, будет война или нет. Моя мама из-за этого переживала, а я говорил: “Не будет войны, значит хорошо, а если будет, значит пойдем защищать нашу страну”. У меня папа и его родители очень проукраинские, так что все эти мотивы всегда были в семье. Для меня идти воевать не было каким-то решением, это просто произошло, — рассказывает Паук.

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Он и его отец стали командирами подразделений. Мама, конечно, волнуется, но говорит, что не поняла бы, если бы они поступили иначе. А для своей сестры военный супергерой, она его любит и уважает. Вся семья гордится им.

Об обязанностях и подразделениях

Паук — командир подразделения, живет в окопах и выполняет свои обязанности: организовывает выполнение боевых задач и следит за личным составом. Его люди должны быть одеты, сыты, в хорошем настроении, по возможности отдохнувшие и согретые. Он отмечает: работа не из простых, но на войне вся работа такова.

— Атмосфера в подразделении — самая лучшая. Бывают конфликты, споры или недоразумения, но правду говорят, что люди действительно становятся братьями и сестрами. Честно, между людьми происходит коммуникация гораздо более приятная, чем в гражданской жизни. Бывают реально проблемы, но от того только смешно. Все друг друга поддерживают и помогают, любят, уважают. Отношения — прекрасные, — рассказывает военный.

Он уже называет собратьев друзьями и говорит, что, наверное, они его знают лучше родной матери. Они видели его в тех ситуациях, в которых ей не приходилось.

Я их люблю и чувствую, что они любят меня. По-моему, именно и так должно быть в подразделении.

Чего не хватает на войне

По его словам, на фронте не хватает много привычных вещей.

— Нас одевают, есть снаряжение, но, конечно, здесь ты не всегда моешься, редко меняешь носки. Бывает такое, что по пять дней не разуваешься, и это нормальная практика. Чтобы воевать и поддерживать себя, хватает всего. Холодно, мокро, сыро, но иначе быть не может, — говорит военный.

Добавляет: все скучают по родным, любимым или друзьям. Случается, что несколько недель можешь не выходить на связь. Также на войне парень стал понимать, настолько сильно любит определенные вещи.

— Я говорил, что любил, но не понимал, насколько сильно. Насколько сильно я люблю родной город, друзей, семью. На войне я это понял. Ощущение довольно сильное и удивительное. Я никогда не был так далеко от вещей, которые люблю. Поэтому раньше не чувствовал такого, — делится он.

О мотивации воевать он говорит, что для каждого это что-то личное, но для него это просто “надо”.

— Знаете, возможно, в детстве родители говорили: “Есть такое слово “надо”.

И здесь это слово “надо” настолько сильное, что я даже не думаю иначе.

Я бываю уставшим, но даже не думаю об этом, воспринимаю как рутину. Вот люди идут в магазин, потому что им нужны продукты, я делаю эту работу, потому что так надо. Иначе я не могу, — отмечает Паук.

Умный военный умеет правильно бояться

Война в Украине началась уже давно. Тогда парню было всего 14 лет. Он, как и большинство украинцев, недооценивали её.

— Я начал чувствовать, наверное, стыд за то, что я недооценивал события с 2014 года. Это называлось АТО, но это была такая же война. Возможно, если бы все воспринимали войну с 2014 года, как сейчас, то до полномасштабной войны и не дошло бы, — говорит он.

Украинских воинов описывают как бесстрашных героев. Но Паук объясняет разницу между бесстрашным и смелым.

Бесстрашный человек не понимает, где он и что происходит. А смелый человек — тот, который боится, но все равно делает все, что нужно, — отмечает он.

Он признается: когда только пришел на войну, был малообразован и по-глупому бесстрашен.

— С каждым днем ​​ты понимаешь и узнаешь об оружии врага, и становится страшнее. Но тебя не трясет, ты становишься осмотрительнее, чаще смотришь под ноги, делаешь все медленнее. Больше смотришь, меньше ходишь, — рассказывает военный.

Он вспоминает момент страха, когда внутри действительно все немного трясется. Это было во время сильного обстрела. Военные зашли посадку и должны были копать окопы.

Ты встаешь, копаешь и слышишь — мина летит. Ты падаешь. Этот звук, чем ближе к земле, тем он громче. Эта доля секунды, когда вот-вот она упадет, тогда внутри все сжимается, — поделился парень.

Когда однажды он получил ранение в ногу, тогда понял, что не бессмертен. Под обстрелом его эвакуировали и оказали помощь. Он уверяет:

— Страх — это нормально. Умный военный — человек, который умеет правильно бояться, умеет быть смелым, ибо бесстрашие — это путь к плохим последствиям.

История о самом ярком воспоминании

Паук рассказывает, что на войне происходит много событий, которые сильно запечатляются в памяти. Люди настолько сильно радуются мелочам, что они запоминаются, как кино. Он рассказал историю, которая произошла в Ирпене. Около пяти дней были проблемы с подвозом пищи, военные находились в коттеджном городке, где велись бои.

— Мы заходили в дома, вели оборону, занимали определенные позиции. Все это было от дома к дому, чтобы никто не видел и не слышал, чтобы не “прилетело”. Из дома в дом лезешь и находишь какую-то конфету на столе, которую люди оставили, и ты ее можешь съесть.

Важный момент, мы долго об этом думали, и, возможно, это нельзя назвать мародерством. Но это был вопрос выживания, есть хотелось.

Мое подразделение не брало в домах ничего, кроме еды и воды, — рассказывает он. Подразделение зашло в один дом, в котором находилось двое суток. По словам военного, там произошло нечто невероятное.

— Было очень холодно, мы замерзли, не ели. Заходим в этот дом, там был хозблок. Я захожу в это помещение и вижу гриль на газовом баллоне. Молюсь всем возможным богам, запускаю гриль, и он горит.

Мы понимаем, что это теплый чай, кофе, ужин. Я бегу к ребятам, рассказываю о находке.

Мы находим картошку, достаем банку тушенки, которая у нас была, и варим пюре с ней.

Я помню, как сейчас: был вечер, очень хороший закат, как в кино. Мы вышли на газон, упали на него, взяли наш ужин и ели пюре… И так было нам хорошо!

Это воспоминание и душевные разговоры настолько отразились в моей памяти, что я этот момент запомню надолго, — поделился военный.

О русском языке

Русский язык, музыку, медиа и т.д. Паук называет болезнью, которую так быстро не преодолеть. Он говорит, что нужно мотивировать людей переходить на украинский, а не принуждать.

Не стыдить людей за то, что они говорят на русском, а придумать мотивацию для них переходить на украинский. Эту проблему очень сложно решить, но сделать это важно.

Он отметил, что большая часть его подразделения — русскоязычная. Он сам перешел на украинский за полгода до полномасштабной войны.

— На войне, когда меня назначили быть командиром, я понял, что не могу быстро формулировать свои мысли на украинском. Но переговоры ночью или по радиоэфиру проходят на нашем языке. Конечно, в планах после войны говорить только на чистом украинском.

Он уверен, что украинцы и наши власти придумают эффективное лекарство против этой “болезни”.

Возвращение военных к мирной жизни

Парень отмечает, что после войны каждому военнослужащему придется пройти хотя бы минимальный курс психотерапии, ведь на войне все меняются. Это становится понятно, когда ты возвращаешься домой.

— В мирной жизни (социума) есть определенные правила, которые ты должен принимать, чтобы чувствовать себя хорошо. Эти правила довольно мне неприятны. Например, люди улыбаются тем, кому не хотят, терпят тех, кого не хотят. Ты не можешь отказать преподавателю или начальнику, потому что у тебя могут быть проблемы.

На войне такого нет, все говорят то, что думают. Я не до конца понимаю, почему так выходит.

Возможно, потому, что человек понимает, что завтра может умереть. Возможно, потому, что все равны — нечем хвастаться или нечего терять.

Когда я бывал дома несколько раз, я замечал эти моменты, и это кажется диким. Тебе сложно снова привыкнуть и адаптироваться, — признается парень.

Также он подчеркнул, что каждый военнослужащий после войны будет нуждаться в любви, поддержке, внимании, заботе и искренности.

Об Украине и украинцах

Будущее нашего государства видит великое и прекрасное, ведь эта война очень объединила людей.

— Сейчас наша страна и люди делают невероятное в состоянии войны. Мне даже сложно представить, что будет, когда война закончится. Я очень надеюсь, что будет расцвет нации и страны, и она станет невероятной. С такими людьми, землями, городами будет еще более мощная и прекрасная, — подчеркнул Паук.

А нашей главной силой называет то, что мы, собственно, украинцы.

— В чем сила богов в античной мифологии? В том, что они боги (смеется — ред.). Возможно, я приравниваю украинцев к мифологическим богам, но так и есть. Украинцы сильные, потому что они украинцы. Это те люди, которые могут собрать деньги на Байрактары, получить их бесплатно и купить спутник. Здесь слова лишние. Смотришь на украинцев и понимаешь, что такое сила, — говорит Паук.

Подразделение Паука нуждается в помощи, и ты в силах это сделать. Военные собирают средства на ремонт машин, бинокли и тепловизоры. Даже маленькая сумма очень поможет нашим защитникам.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк: 6762462619214361

Монобанк: 4441114451706764

Спасатели каждый день держат еще один фронт, они спасают жизнь украинцев в тылу. Ранее мы рассказывали, как работают спасатели в Украине.

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