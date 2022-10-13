Рассказы
Эксклюзив

Есть такое слово “надо”, и по-другому я не могу: история 22-летнего бойца с позывным Паук о войне

Богдана Макалюк, редактор сайта 13 октября 2022, 15:00
Історія військового на псевдо Павук про будні війни

Эксклюзивы
Історія мешканки Маріуполя - жахливі подробиці життя під час війни
Сосед выпрыгнул через балкон, а его мама-пенсионерка сгорела заживо — история жительницы Мариуполя
Історія українки Ірини Кривоус, яку звинувачують у тероризмі проти росіян
Наказать нельзя оправдать — где поставит запятую кипрский суд по делу украинки о “терроризме” против россиян
Jerry Heil
Песни о наболевшем, отбор на American Idol, обучение в Беркли — Jerry Heil о жизни во время войны
Олексій Кулеба: інтерв’ю про ситуацію на Київщині та готовність до зими
Эта зима — вызов для всех: интервью с главой Киевской ОВА о готовности к зиме и восстановлении области
Смотреть больше

Больше новостей
Як отримати паліативну допомогу безкоштовно — пояснення НСЗУ
Анализы и уход за больными бесплатно: кто и как может получить паллиативную помощь
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Як оформити ФОП через Дію
Всего за десять минут: как оформить ФОП через Дію
ПАРЄ
ПАСЕ признала российский режим террористическим — историческая резолюция
Смотреть больше

Материалы по теме

Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
ПАРЄ
ПАСЕ признала российский режим террористическим — историческая резолюция
Якою буде реакція НАТО та США на ядерний удар Росії - джерело в НАТО
Вмешаются в войну? Каким может быть ответ США и НАТО на применение Россией ядерного оружия
єППО
“Сбить ракету в домашних условиях”: где скачать мобильное приложение, которое поможет нашей ПВО

Видео
ПАРЄ

ПАСЕ признала российский режим террористическим — историческая резолюция
Якою буде реакція НАТО та США на ядерний удар Росії - джерело в НАТО
Вмешаются в войну? Каким может быть ответ США и НАТО на применение Россией ядерного оружия
Генассамблея ООН
Генассамблея осудила попытки РФ аннексировать территории Украины — принята резолюция
Вибухи у Миколаєві: подробиці атаки на Миколаїв 13 жовтня
Шесть часов пробыл под завалами! В Николаеве спасли ребенка после ночных обстрелов города
Ллойд і Резніков
НАТО с Украиной! Как прошла встреча Rammstein 6 — главные результаты
Чи стане Україна доугим Ізраїлем
Украина — второй Израиль? Как на самом деле живут в милитарной стране и что может ждать украинцев
Карта бойових дій в Україні 13.10.2022 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 13 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:07:26
Яка ситуація в Соледарі 12.10.22 — військові показали руїни міста
Это просто выжженная земля — военные показали, что осталось от Соледара
0:05:31
Дмитро Хилюк: росіяни викрали журналіста
Похитили обоих, а вернули только отца — история семьи, которая восемь месяцев не видела сына
0:09:40
Ллойд Остін
Когда небо над Украиной будет безопасным — ответ министра обороны США Ллойда Остина
Больше видео
Історія мешканки Маріуполя - жахливі подробиці життя під час війни
Читать дальше
Сосед выпрыгнул через балкон, а его мама-пенсионерка сгорела заживо — история жительницы Мариуполя

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь