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Богдана Макалюк, редакторка сайту 13 Жовтня 2022, 15:00
Історія військового на псевдо Павук про будні війни

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Є таке слово “треба”, і я не можу інакше: історія 22-річного бійця на псевдо Павук про війну
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