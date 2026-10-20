РФ вдарила поблизу траси Київ — Одеса у Чабанах: є загиблі та постраждалі

У Київській області на автодорозі Київ — Одеса унаслідок удару російського безпілотника загинули люди. На місці атаки загорілися автівки, дорожній рух наразі обмежений.

Про це поінформувала сьогодні зранку Київська обласна прокуратура.

Удар поблизу траси Київ — Одеса 20 жовтня 2026 року: що відомо

Удар поблизу траси Київ — Одеса стався сьогодні вранці у селищі Чабани Фастівського району Київської області. За даними прокуратури, безпілотник РФ влучив поблизу траси — поруч із торговельним центром.

Повідомляється, що загинули троє, ще четверо осіб дістали поранення. Наразі інформацію щодо кількості постраждалих уточнюють.

Дорожній рух на ділянці російського удару обмежили. Там працюють прокурори, слідчі Служби безпеки та інші оперативні служби. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Як зазначив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко, унаслідок російського обстрілу постраждали цивільні, які їхали на роботу та у власних справах. Детальнішу інформацію Ткаченко пообіцяв надати пізніше.

Напередодні, 19 жовтня, російські війська атакували Київ балістичними ракетами та безпілотниками, загинула дівчина, були пошкоджені будинки та метро.

Фото: Київська обласна прокуратура

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