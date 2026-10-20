Для тебе Війна в Україні

РФ вдарила поблизу траси Київ — Одеса у Чабанах: є загиблі та постраждалі

Марина Слизовська, редакторка сайту 20 Жовтня 2026, 11:03 2 хв.
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