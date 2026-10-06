Мости Києва через Дніпро: як працюють під час тривоги

У Києві через посилені атаки російської армії по дорожній інфраструктурі обмежили рух мостами через Дніпро під час тривоги. Розповідаємо в нашому матеріалі, які мости Києва відкриті та закриті на період оголошення повітряної тривоги.

Мости Києва: як працюють під час тривоги

Мости Києва через Дніпро наразі функціонують з обмеженням руху транспортних засобів під час повітряної тривоги. Це пов’язано з періодичними атаками російських військових, спрямованих на Південний та Північний мости, унаслідок яких на них з’явилися пошкодження.

Як працює Південний міст

Південний міст вже неодноразово атакований російськими безпілотниками повністю закривався для руху автомобільного транспорту та метро навіть за відсутності повітряної тривоги.

3 жовтня Київська міська військова адміністрація (КМВА) поінформувала про те, що наразі рух мостом з лівого на правий берег здійснюється без обмежень. Водночас із правого на лівий берег рух обмежується на 15 хвилин від моменту оголошення повітряної тривоги. Після цього тимчасового обмеження можна далі вільно рухатися Південним мостом.

Зазначається, що виїжджати у напрямку з правого на лівий берег треба зі сторони Столичного шосе, Наддніпрянського шосе та автовокзалу Видубичі.

Як працює Подільсько-Воскресенський міст

Під час оголошення або відбою тривоги рух транспортних засобів Подільсько-Воскресенським мостом припиняється на 15 хвилин в обох напрямках. Після закінчення цього часового проміжку надалі можна продовжувати рухатися у звичайному режимі.

Як працюють інші мости Києва

Північний міст, Дарницький міст, Міст Патона та Міст Метро наразі не мають жодних обмежень на рух автотранспорту та метро у зв’язку з повітряними тривогами в столиці через можливі атаки російської армії.

У КМВА просять учасників дорожнього руху враховувати зазначену інформацію під час планування своїх поїздок мостами через Дніпро.

Нагадаємо, що російська армія від початку жовтня активно атакує столичні мости дронами. Ми розповідали, що відомо про удари РФ по Південному мосту в Києві.

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