Виплати ВПО з 2027 року можуть зрости: що зміниться

Виплати внутрішньо переміщеним особам (ВПО) з 1 січня 2027 року можуть зрости на 1000 грн. Йдеться про збільшення розміру допомоги на проживання для дітей та дорослих, які мають статус ВПО.

Про це поінформував народний депутат України Павло Фролов.

Виплати ВПО з 1 січня 2027 можуть зрости

Виплати ВПО з 1 січня 2027 можуть зрости після ухвалення правок №1040 та №1041 до проєкту закону про державний бюджет України на наступний рік.

У запропонованих правках йдеться про підвищення розміру допомоги переселенцям у 2027 році до 4 000 грн — для дітей та осіб з інвалідністю, а також до 3 000 грн — для інших переселенців.

Крім того, за словами Фролова, уряду пропонують поширити допомогу у розмірі 4 тис. грн на усіх дітей ВПО з 2014 року — початку російської агресії проти України.

Також у правках скасовується вимога щодо обов’язкового навчання дитини в офлайн-форматі за новим місцем проживання.

Як зазначив депутат, після підтримки цієї пропозиції Комітетом Верховної Ради з питань бюджету та парламентом, Кабінет міністрів повинен буде опрацювати надані пропозиції та знайти необхідні ресурси під час підготовки фінального проєкту закону про держбюджет-2027.

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Виплати ВПО: механізм надання допомоги на проживання

Виплати ВПО призначають на пів року на сім’ю, яка вперше звертається за призначенням допомоги. Виплати відбуваються кожного місяця одному з членів сім’ї:

3000 грн — для осіб з інвалідністю та дітей;

2000 грн — для інших осіб-переселенців.

Допомогу призначають на кожного члена сім’ї, дані якого занесені до Єдиної інформаційної бази ВПО, інформує Пенсійний фонд України.

До складу сім’ї уповноваженої особи включаються (незалежно від наявності відомостей у Єдиній базі даних): чоловік/дружина, діти, непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними; особа, яка проживає разом з одинокою особою з інвалідністю I групи та доглядає за нею; жінка/чоловік, які не перебувають у шлюбі, але проживають разом і мають спільних дітей; також членом сім’ї може вважатися одинока особа або неповнолітня дитина, якщо така особа не входить до складу сім’ї.

Раніше Міністерство соціальної політики повідомило, що цього місяця фінансування виплат переселенцям очікується у середу, 21 жовтня, відповідно зарахування коштів на картки — впродовж декількох днів після цього.

Ми розповідали про те, що робити, якщо виплати ВПО не прийшли.

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