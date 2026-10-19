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Виплати ВПО з 2027 року можуть зрости: що зміниться

Марина Слизовська, редакторка сайту 19 Жовтня 2026, 17:30 3 хв.
виплати впо з 1 січня 2027
Фото Pexels

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