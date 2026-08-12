Стиль життя

Як оформити ВПО 2026 року: способи отримання

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 12 Серпня 2026, 12:15 2 хв.
як оформити впо
Фото Pexels

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