Пільги військовослужбовцям без УБД у 2026: від транспорту, медицини до житла

У 2026 році військовослужбовці України, навіть якщо вони не мають статусу учасника бойових дій (УБД), можуть користуватися різноманітними соціальними гарантія і пільгами.

Основою їх правового захисту є Закон України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Саме цей закон визначає базові права військових, незалежно від того, чи брали вони безпосередню участь у бойових діях.

Детальніше про пільги військовослужбовцям 2026 — у матеріалі.

Пільги військовослужбовцям 2026 без УБД

Освітні пільги — що може отримати військовий від держави

Військовослужбовці мають право на здобуття освіти у військових та цивільних закладах вищої освіти, проходження перепідготовки, підвищення кваліфікації та післядипломної освіти.

Особи, призвані на службу під час навчання, мають право після звільнення поновитися у тому самому закладі освіти.

Діти військовослужбовців користуються переважним правом зарахування до закладів дошкільної та загальної середньої освіти, до дитячих оздоровчих таборів. А також мають право на пріоритет при вступі до учбових закладів.

Фінансова допомога

Військовослужбовці можуть отримувати щорічну разову грошову допомогу для вирішення соціально-побутових питань.

Розмір такої допомоги, як правило, становить не менше одного місячного грошового забезпечення. Виплата здійснюється відповідно до наказів Міністерства оборони.

Житлове забезпечення

Закон гарантує військовослужбовцям право на забезпечення службовим житлом або грошову компенсацію за аренду житла.

Також військовослужбовці мають переважне право чи чергу на службове/постійне житло залежно від вислуги чи сімейного стану. Це право не залежить від наявності статусу УБД.

Медичні пільги військовослужбовцям без УБД

Військовослужбовці мають право на безоплатну медичну допомогу у військово-медичних закладах. Та право на медичну допомогу у державних або комунальних закладах охорони здоров’я за рахунок Міністерства оборони у випадку відсутності військових медичних закладів поблизу або у невідкладних випадках.

У разі хвороби військовослужбовцю надається відпустка для лікування із збереженням матеріального (грошового) та матеріального забезпечення, якщо це підтверджено висновком військово-лікарської комісії.

Також передбачено можливість санаторно-курортного лікування та оздоровлення військових і членів їхніх сімей відповідно до встановленого порядку. Зазвичай це право застосовується, якщо середньомісячний дохід сім’ї на одного члена не перевищує встановлену законодавством величину (наприклад, три прожиткові мінімуми) для отримання соціальної підтримки.

Транспортні пільги

У визначених законом випадках військовослужбовці мають право на безоплатний проїзд різними видами транспорту (залізничного, водного та автобусного (приміського сполучення).

Зокрема, це стосується переїзду до нового місця служби, відпустки або звільнення зі служби. Умови та порядок надання таких пільг регламентуються чинним законодавством.

Відпустки та трудові гарантії військовослужбовцям без УБД

Військовим гарантується щорічна основна відпустка зі збереженням грошового забезпечення.

Також передбачені додаткові відпустки за сімейними обставинами, для лікування або реабілітації. При цьому законодавство передбачає захист прав матерів (декретні), батьківства, а також певні особливі відпустки.

Закцентуємо увагу, що статус УБД дає ще додаткові пільги щодо:

комунальних послуг (значні знижки/звільнення від оплати);

більш широкі податкові пільги;

особливі компенсації для ветеранів війни тощо.

Ці додаткові пільги УБД є окремою частиною закону про статус ветеранів війни, а не частиною базового закону про соціальний захист військовослужбовців.

Детальніше про це читай у нашому матеріалі: які пільги дає статус УБД, а які — ветеран війни, учасник АТО. Порівняльний аналіз.

