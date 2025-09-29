Які пільги дає статус УБД, а які — ветеран війни, учасник АТО? Порівняльний аналіз

Українські військові, ветерани та їхні сімʼї в Україні мають право на низку пільг та знижок від держави. Окремі ініціативні бізнеси також пропонують систему подяки захисникам у вигляді знижок чи безплатних послуг.

Однак інколи можна заплутатися у тому, хто на які пільги має право.

Чим відрізняється статус учасника бойових дій (УБД) від ветерана війни, учасника АТО та які пільги надаються кожній із цих категорій. Детальний аналіз — далі у матеріалі.

Пільги для військових та ветеранів

Щоб зрозуміти систему пільг, необхідно чітко розмежувати поняття. Ключовим нормативно-правовим актом, який визначає правовий статус ветеранів війни та гарантії їхнього соціального захисту, є Закон України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту.

Згідно з цим документом, ветеран війни — це широка, так звана парасолькова категорія, яка об’єднує кілька підкатегорій осіб, що брали участь у захисті батьківщини або бойових діях на території інших держав.

До ветеранів війни належать:

учасники бойових дій (УБД);

учасник війни;

особи з інвалідністю внаслідок війни.

Є також категорія осіб зі статусом учасник АТО. З юридичного боку, особа, яка брала участь у проведенні антитерористичної операції на Сході України, є учасником бойових дій.

Однак варто розуміти, що пільги для учасників бойових дій є одними з найширших, і не всі учасники АТО мають на них право.

Детальніше про те, які пільги може отримати особа з тим чи іншим статусом, розповідаємо далі.

Читати на тему Хто ще зможе отримати УБД — оновлення від Міноборони Розповідаємо про оновлені критерії у законодавстві щодо отримання статусу УБД.

УБД: пільги

За поясненням Міністерства у справах ветеранів України, ця категорія громадян має право на такі пільги:

безкоштовне одержання ліків, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;

першочергове безкоштовне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів);

щорічне медичне обстеження та диспансеризація;

першочергове обслуговування у лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;

75% знижки на оплату квартплати, комунальних послуг, палива для будинку;

безплатний проїзд у громадському транспорті, знижку при користуванні залізницею;

повну або часткову сплату за навчання особи, а також є освітні пільги для дітей УБД;

соціальні стипендії;

виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності у розмірі 100% середньої заробітної плати, незалежно від стажу роботи, а також на отримання додаткової оплачуваної відпустки тривалістю 14 календарних днів.

Сімʼї УБД також мають низку пільг, зокрема передбачені пільги на оздоровлення та відпочинок для дітей, пріоритетне зарахування дітей до дитячих садків, шкіл та оздоровчих таборів.

Студенти мають право на безкоштовне проживання у гуртожитках та соціальні стипендії.

Учасник війни: пільги

Поняття учасник війни закріплено у статті 8 та статті 9 розділу II Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту.

До цієї категорії осіб належать не лише військові, а й ті, хто безпосередньо не виконував бойових завдань, але їхня діяльність була пов’язана із забезпеченням проведення військових дій.

Окрім того, статус учасника війни мають не лише військові, що брали участь у проведення АТО, а й учасники Другої Світової, Афганської чи інших воєн, куди вони були направлені поза межами своєї країни.

Статус учасника війни надається відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 739.

Пільги для учасників війни є менш широкими порівняно з УБД, хоча деякі з них збігаються. Вони включають:

50% знижку на оплату житлово-комунальних послуг;

безкоштовний проїзд у міському пасажирському транспорті;

знижки на проїзд міжміським транспортом.

Особа з інвалідністю внаслідок війни: пільги

Також пільги передбачені особам з інвалідністю внаслідок війни. Згідно з поясненням Міністерства у справах ветеранів України, це:

безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів, медичних виробів та допоміжних засобів реабілітації;

позачергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів), безплатне забезпечення іншими протезами і протезно-ортопедичними виробами;

100% знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю);

100% знижки на сплату комунальних послуг;

100% знижка на купівлю палива для будинку без центрального опалення;

позачерговий безплатний капітальний ремонт власних жилих будинків і квартир та першочерговий поточний ремонт жилих будинків і квартир у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

позачергове обслуговування амбулаторно-поліклінічними закладами, а також позачергова госпіталізація;

право на щорічне медичне обстеження і диспансеризацію із залученням необхідних спеціалістів;

позачергове працевлаштування за спеціальністю відповідно до підготовки;

переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування у разі ліквідації підприємств, установ, організацій;

виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності працюючим особам з інвалідністю внаслідок війни в розмірі 100 процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

виплата працюючим особам з інвалідністю допомоги по тимчасовій непрацездатності до чотирьох місяців підряд або до пʼяти місяців протягом календарного року, а також допомоги по державному соціальному страхуванню за весь період перебування в санаторії з урахуванням проїзду туди і назад у разі, коли для лікування не вистачає щорічної і додаткової відпусток;

використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки зі збереженням заробітної плати строком 14 календарних днів на рік;

позачергове забезпечення житлом осіб, які потребують поліпшення житлових умов, у тому числі коштом жилої площі, що передається міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами та організаціями у розпорядження місцевих рад та державних адміністрацій. Особи, зазначені в цій статті, забезпечуються жилою площею протягом двох років з дня взяття на квартирний облік, а особи з інвалідністю I групи з-поміж учасників бойових дій на території інших країн — протягом року;

право на державну цільову підтримку для здобуття ними та їх дітьми професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти у державних та комунальних закладах освіти.

Пільги не надаються автоматично після отримання посвідчення. Їх потрібно оформити, подавши відповідну заяву. Як оформити пільги УБД, ми писали в іншому матеріалі.

