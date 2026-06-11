Дюківський парк в Одесі: бурхливе минуле, мальовничі локації та адреса

Дюківський парк, або Дюківський сад (офіційна назва) був закладений ще наприкінці вісімнадцятого століття за наказом самого засновника Одеси, герцога (дюка) Армана де Рішельє.

З тих пір це місце переживало періоди розквіту і занепаду, і склало свою особливу історію, не менш колоритну, ніж минуле Одеси.

Дюківський парк: адреса і як доїхати

Парк знаходиться на межі історичних районів Молдаванка та Слобідка, уздовж Балківської вулиці. Його офіційна адреса — вулиця Розкидайлівська, 56.

Парк розкинувся на трьох рівнях (терасах) Водяної балки і його рельєф із пологими схилами та переходами точно сподобається тим, хто не любить пласких пейзажів.

Доїхати до Дюківського парку з різних точок Одеси досить просто:

трамваєм: поруч із парком проходить лінія трамвая № 20 (зупинка Дюківський сад);

маршрутними таксі: вздовж Балківської та Розкидайлівської курсує багато маршруток, зокрема № 191, 232а, 168, 197. Зупинятися потрібно біля Маловського або на зупинці Дюківський сад;

на авто/таксі: З центру міста (наприклад, від Дерибасівської) їхати приблизно 10–15 хвилин через вулицю Розкидайлівську або Балківську.

Дюківський парк: що подивитися

Парк – затишне місце з куточами старої дикої природи та слідами колишніх архітектурних споруд радянської доби. Щоб розуміти, що перед тобою, тримай невеличкий гід.

У Дюківському парку є Великий і Малий ставки — це мальовничі штучні водойми. На великому ставку облаштовано містки, тут живуть качки, а в теплу пору року можна побачити рибалок та доєднатися на берегу до відпочивальників.

Хоча автентична дача Рішельє не зберіглася, сам ландшафт і багатовікові дерева (багато з яких пам’ятають засновників міста) передають атмосферу старої Одеси і можна уявити, що тут стояла резиденція Дюка, засновника міста.

Знайдеш тут і сліди радянського ВДНГ. У 1950-х роках у парку збудували ціле виставкове містечко з колонадами, павільйонами та фонтанами для обласної виставки. Зараз ці будівлі занедбані, але вони мають неймовірну фотогенічну атмосферу в стилі сталкера. і якщо тебе приваблює нетипова фотосесія – краще локації не придумаєш.

Та Дюківський парк — ще й легендарний прихисток одеського рекету 90-х. Його глибокі яри та темні алеї ідеально підходили для бандитських розбірок. Центром кримінального життя став ресторан Карамболь із більярдом та білою колонадою на ставку. Саме тут авторитети з Молдаванки призначали “стрілки”, які нерідко закінчувалися стріляниною, а дно тутешнього озера роками ховало скинуту зброю.

Сьогодні Карамболь перетворився на руїни. Облуплені білі колони, вибиті вікна та стіни, розписані графіті, виглядають як декорації до апокаліптичного фільму. Тим не менш, це місце досі притягує екскурсоводів, які водять сюди туристів слухати історії про одеських гангстерів, та любителів занедбаної ретро-романтики.

Зараз у Дюківському парку спокійно, є сучасні дитячі та спортивні майданчики та абсолютно безпечні алеї для прогулянок. Періодично на території проводять культурні заходи, наприклад, щорічні пивні чи гастрономічні фестивалі.

Дюківський парк ідеально підійде для тих, хто шукає просторий, трохи дикий і наповнений історією парк для неспішних прогулянок.

Головне фото і фото в тексті: Yug.today.

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