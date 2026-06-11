Дюковский парк в Одессе: бурное прошлое, живописные локации и адрес

Дюковский парк, или Дюковский сад (официальное название), был заложен ещё в конце восемнадцатого века по приказу самого основателя Одессы, герцога (дюка) Арман де Ришелье.

С тех пор это место переживало периоды расцвета и упадка и создало свою особую историю, не менее колоритную, чем прошлое Одессы.

Дюковский парк: адрес и как доехать

Парк находится на границе исторических районов Молдаванка и Слободка, вдоль Балковской улицы. Его официальный адрес — улица Разумовская, 56.

Парк раскинулся на трёх уровнях (террасах) Водяной балки, и его рельеф с пологими склонами и переходами точно понравится тем, кто не любит плоские пейзажи.

Доехать до Дюковского парка из разных точек Одессы довольно просто:

трамваем: рядом с парком проходит линия трамвая № 20 (остановка «Дюковский сад»);

маршрутными такси: вдоль Балковской и Разумовской курсирует много маршруток, в частности № 191, 232а, 168, 197. Выходить нужно возле Маловского или на остановке Дюковский сад;

на автомобиле/такси: из центра города (например, от Дерибасовской) ехать примерно 10–15 минут по улице Разумовской или Балковской.



Дюковский парк: что посмотреть

Парк — уютное место с уголками старой дикой природы и следами бывших архитектурных сооружений советской эпохи. Чтобы понимать, что перед тобой, держи небольшой гид.

В Дюковском парке есть Большой и Малый пруды — это живописные искусственные водоёмы. На Большом пруду оборудованы мостики, здесь живут утки, а в тёплое время года можно увидеть рыбаков и присоединиться на берегу к отдыхающим.

Хотя аутентичная дача Ришелье не сохранилась, сам ландшафт и многовековые деревья (многие из которых помнят основателей города) передают атмосферу старой Одессы, и можно представить, что именно здесь стояла резиденция Дюка, основателя города.

Найдёшь здесь и следы советской ВДНХ. В 1950-х годах в парке построили целый выставочный городок с колоннадами, павильонами и фонтанами для областной выставки. Сейчас эти здания заброшены, но они обладают невероятно фотогеничной атмосферой в стиле сталкера. И если тебя привлекает необычная фотосессия — лучшей локации не придумать.

Но Дюковский парк — ещё и легендарное убежище одесского рэкета 90-х. Его глубокие овраги и тёмные аллеи идеально подходили для бандитских разборок. Центром криминальной жизни стал ресторан Карамболь с бильярдом и белой колоннадой на пруду. Именно здесь авторитеты с Молдаванки назначали “стрелки”, которые нередко заканчивались перестрелками, а дно местного озера годами скрывало выброшенное оружие.

Сегодня Карамболь превратился в руины. Облупившиеся белые колонны, выбитые окна и стены, расписанные граффити, выглядят как декорации к апокалиптическому фильму. Тем не менее это место до сих пор привлекает экскурсоводов, которые приводят сюда туристов слушать истории об одесских гангстерах, и любителей заброшенной ретро-романтики.

Сейчас в Дюковском парке спокойно, есть современные детские и спортивные площадки и абсолютно безопасные аллеи для прогулок. Периодически на территории проводят культурные мероприятия, например ежегодные пивные или гастрономические фестивали.

Дюковский парк идеально подойдёт для тех, кто ищет просторный, немного дикий и наполненный историей парк для неспешных прогулок.

Главное фото и фото в тексте: Yug.today.

Читай также о Преображенском парке в Одессе: исторические факты и местонахождение зоны отдыха.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!