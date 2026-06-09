Преображенский парк в Одессе: исторические факты и местоположение зоны отдыха

Преображенский парк в Одессе — один из самых удивительных и привлекательных уголков города, где уют зеленой зоны тесно переплетается с глубокой и трагической историей.

Читай в материале больше деталей о Преображенском парке в Одессе, его истории, местонахождении и других интересных фактах.

Преображенский парк в Одессе: история развития

История возникновения парка берет свое начало в мае 1937 года, когда советские власти открыли его для посетителей под названием Парк Ильича.

Настоящая же трагедия и тайна этого места состоит в том, что зеленую зону заложили непосредственно на территории Первого городского кладбища, основанного еще в конце XVIII века вместе с первыми зданием Одессы.

К началу ХХ века этот некрополь разросся до 34 гектаров и стал последним прибежищем выдающихся жителей, первостроителей и основателей города, среди которых были выдающийся архитектор Франческо Боффо, общественный деятель Феликс де Рибас и звезда немого кино Вера Холодна.

В 1820 году на территории кладбища рукоположили величественный храм Всех Святых, в котором отпевали известных одесситов.

Однако в эпоху воинственного атеизма 1934 года советские власти разрушили церковь, а впоследствии старинное кладбище полностью сравняли с землей, разбив на месте могил и склепов зону развлечений с танцплощадками и Луна-парком.

Последний, правда, впоследствии закрылся из-за финансовых проблем.

Такое надругательство над памятью предков породило множество городских мифов.

Интересным историческим фактом является и то, что во время существования кладбища там действовала специальная часовня для “воображаемых умерших”, где к рукам покойников привязывали нити на случай внезапного пробуждения от летаргического сна.

Преображенский парк в Одессе: как добраться до локации

Сегодня парк занимает огромную территорию площадью 13 гектаров, две трети из которой роскошная и пышная зеленая зона, где высажено более 60 тысяч деревьев и кустов, привезенных из разных уголков Украины и из-за границы.

Парк расположен по адресу улица Новощипной ряд, 27 в исторической части города и граничит с такими культовыми одесскими локациями как знаменитый рынок Привоз, легендарный микрорайон Молдаванка и Одесский зоопарк.

Добраться до этого достопримечательности очень просто: от центрального автовокзала Одессы сюда курсирует трамвай №5, а от железнодорожного вокзала или рынка «Привоз» можно легко дойти пешком за считанные минуты.

Преображенский парк в Одессе в наши дни

Для многих горожан и туристов это место ассоциируется с тишиной, спокойствием и отдыхом наедине с природой, однако мало кто задумывается, что более 200 лет назад на этом месте была выжжена пустынная степь, а позже здесь разворачивались драматические исторические события.

На территории Преображенского парка в Одессе ведутся археологические раскопки фундамента разрушенного храма Всех Святых, которые привлекают внимание многочисленных экскурсионных групп и туристов.

Местные власти уже создали здесь музей и установили мемориальный комплекс в честь первостроителей Одессы, а в планах остается открытие уникального сада скульптур.

В то же время, парк успешно выполняет свою рекреационную функцию: в летний период для посетителей обустраивают столы для настольного тенниса, детские аттракционы и надувные батуты, а городская программа развития предусматривает дальнейшее благоустройство и обеспечение полной безопасности для прогулок.

Фото: Odesa Film Office.

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