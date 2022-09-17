Спасают жизнь других ценой собственной: будни украинских спасателей в горах

17 сентября украинские спасатели отмечают свой профессиональный праздник. В этот день мы чествуем людей, которые ценой собственной жизни спасают других. А в условиях войны этот день приобрел для украинцев еще более важное значение — профессионалы круглосуточно спасают жизнь людей, страдающих от российского терроризма.

Сегодня мы расскажем тебе немного об этой опасной, сложной, но такой интересной профессии на примере историй горных спасателей. На своих плечах они выносят травмированных, с носилками в руках и высокогорьем пешком преодолевают километры и возвращают туристам жизнь.

Почти каждая поисковая операция — это травмированные туристы, попавшие в ловушку, снегопад, сильный ветер, туман или грозу.

Даже в этом году, во время войны, спасатели Прикарпатья провели почти 70 поисковых операций — пятерых спасти не удалось.

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В Украине горный туризм, как и активный образ жизни, набирает популярность. Подъем на Говерлу остается самым популярным местом для путешественников. Одновременно на вершину может сходить более тысячи человек.

Худшим спутником для горного туриста становится самоуверенность — горы такого не прощают. Об этом говорит один из наших героев — спасатель поисково-спасательного отделения Любомир Манджарин.

— Допустим, до Говерлы отсюда — четыре километра. Вроде бы недалеко, но туристы редко учитывают, что может измениться погода, исчезнуть связь. Такое довольно часто здесь случается.

И действительно: стоит лишь вспомнить ситуацию, за которой наблюдала вся страна: во время восхождения на Говерлу потерялся шестилетний Алексей, его полтора дня искали 300 спасателей и волонтеров. Прочесывали каждый куст, близлежащие вершины, привлекали коптеры, а ночью — тепловизоры.

Любая спасательная операция — это счет на часы.

Когда в горах подстерегает опасность?

Начальник горного поисково-спасательного отделения Лазещина Иван Сорохманюк объясняет, когда спасатели получают больше обращений.

— В зимний период существует большая лавинная опасность. Это самые экстремальные условия. В основном люди теряются в непогоду.

К людям тогда не может добраться ни вертолет, ни квадроцикл.

Горные поисковые отделения есть в Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Черновецкой областях. В Тернопольской области есть спасатели-спелеологи. И большинство операций они проводят совместно — днем ​​и ночью.

— Одна поисковая операция проходила на горе Пип Иван. И она тогда продолжалась практически трое суток — было двое погибших, но шесть человек мы спасли, — рассказывает начальник четвертой специализированной поисково-спасательной группы Тарас Брында.

Именно Тарас дежурит на горе Пип Иван на Черногорском хребте. Говорит: инфраструктура украинских Карпат не приспособлена для использования даже таких вездеходов как Богун. Эту машину привлекают только в четверти спасательных операций.

Практически все спасательные и поисковые действия спасателям приходится делать вручную и пешком. Вместе с тем горная спасательная служба совершенствуется.

Уже год работает система GPS-мониторинга Порятунок в горах, которая в разы экономит время поиска. Туристу следует зарегистрироваться в мобильном приложении и подать сигнал опасности. Как только появится связь, система сама определит координаты.

Туристы в горах

Владимир с женой в горы приехали впервые. Они — врачи из Харькова. Отпуск короткий поэтому, несмотря на дождь, пытаются сойти на Говерлу. Говорят: инструктаж прошли, знают, что ходить по зелени опасно, потому что там глинистая земля. Взяли воду, дождевики — и вперед.

Отправляться в поход несложно. Следует правильно выбрать маршрут, качественную обувь и зарегистрироваться в приложении, как это сделал Владимир. Это может спасти жизнь и упростит поиск туриста в случае чрезвычайной ситуации. Ибо легких поисковых операций нет.

Несмотря на это, ни один спасатель не жалеет о выборе профессии или тех препятствий, которые случаются в жизни каждого из них.

Это нужная профессия. Это для души. Ты спасаешь, помогаешь людям.

С начала этого года только спасатели Прикарпатья провели 75 операций, спасли 69 человек. Пятеро — погибли. В мирное время таких поисковых операций было бы вдвое больше.

Во время войны спасатели рискуют своей жизнью, чтобы вытягивать людей из охваченных пламенем домов или из-под завалов. Как в Кривом Роге спасатели выполняют свою работу — читай в материале.

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