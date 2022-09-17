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Спасают жизнь других ценой собственной: будни украинских спасателей в горах

Ирина Тимчишин 17 сентября 2022, 14:30
День спасателя
Фото: Facebook

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