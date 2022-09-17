В Кривом Роге делают все, чтобы предотвратить катастрофу — спасатели ликвидируют последствия прилетов

Третий день подряд Кривой Рог под вражескими ударами. Россияне направляют ракеты на объекты критической и транспортной инфраструктуры.

Вчера враг снова попал по городу — есть серьезные разрушения гидротехнических сооружений. Спасатели и аварийные службы третий день ликвидируют последствия прилетов.

Тем временем в Кривом Роге уже полностью восстановили водоснабжение.

Сейчас также смотрят

Из-за атаки 14 сентября частично затопило несколько районов Кривого Рога. Больше всего пострадал частный сектор и дома у реки Ингулец. В общей сложности в городе подтопило более 100 зданий.

После удара вода в Ингульце поднялась местами до двух метров. Но благодаря неутомимой работе аварийных служб уровень воды начал постепенно падать.

Спасатели откачивают воду во дворах людей и делают все возможное, чтобы предотвратить техногенную катастрофу, которую пытаются создать россияне.

После освобождения Изюма от оккупантов в этом городе обнаружили последствия жестоких преступлений армии России. Массовые захоронения в Изюме поразили весь мир.

В настоящее время продолжается эксгумация тел, на 99% которых есть признаки насилия. Смотри, что происходит в освобожденном Изюме сейчас.

А чтобы оставаться в курсе последних новостей и читать эксклюзивные материалы, подписывайся на Telegram-канал Вікон.