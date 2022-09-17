У Кривому Розі роблять усе, щоб запобігти катастрофі — рятувальники ліквідовують наслідки прильотів

Третій день поспіль Кривий Ріг під ворожими ударами. Росіяни скеровують ракети на об’єкти критичної й транспортної інфраструктури.

Учора ворог знову поцілив по місту — є серйозні руйнування гідротехнічних споруд. Рятувальники та аварійні служби третій день поспіль ліквідовують наслідки прильотів.

Тим часом у Кривому Розі вже повністю відновили водопостачання.

Зараз також дивляться

Через атаку 14 вересня частково затопило кілька районів Кривого Рогу. Найбільше постраждав приватний сектор і будинки біля річки Інгулець. Загалом в місті підтопило понад 100 будівель.

Після удару вода в Інгульці піднялась місцями до двох метрів. Але завдяки невтомній роботі аварійних служб рівень води почав поступово падати.

Рятувальники відкачують воду у подвір’ях людей та роблять усе можливе, аби запобігти техногенній катастрофі, яку намагаються створити росіяни.

Після звільнення Ізюма від окупантів у цьому місті виявили наслідки жорстоких злочинів армії Росії. Масові поховання в Ізюмі вразили весь світ. Нині продовжуються ексгумація тіл, на 99% яких є ознаки насилля.

Дивись, що відбувається у звільненому Ізюмі нині.

А щоб залишатися в курсі останніх новин та читати ексклюзивні матеріали, підписуйся на Telegram-канал Вікна-новини.