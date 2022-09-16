Масові поховання на понад 400 могил — шокуючі докази злочинів росіян в Ізюмі

Після звільнення Ізюма від окупантів у цьому місті виявили наслідки жорстоких злочинів армії Росії. Зокрема, масові поховання мирних жителів та катівні, в яких утримували українських військових та цивільних.

Масові поховання в Ізюмі

На місце масових поховань прибув український омбудсмен Дмитро Лубінець. Він наголосив — весь світ має побачити свідчення кримінальних злочинів, скоєних військовослужбовцями Російської Федерації.

Так, Лубінець показав на відео місце поховання молодої родини — батька, матері, шестирічної донечки та батьків подружжя.

Зараз також дивляться

У нас є свідчення місцевих людей про те, що вони всі загинули внаслідок авіаудару, скоєного літаками армії Російської Федерації.

Подібних випадків безліч, їх дуже багато, зазначив омбудсмен.

Крім того, в Ізюмі виявлено масове поховання військовослужбовців ЗСУ. У них були зав’язані руки, їх вбивали впритул, каже Уповноважений з прав людини.

На місці трагедії працюють правоохоронці, всі злочини російських окупантів фіксуються.

— Ми закликаємо журналістів, щоб ви вкотре нагадували світу, що робить Росія на території України.

Це геноцид української нації. Це вбивства наших дітей, наших жінок, наших чоловіків, і це — цивільне населення.

Поліція Харківської області повідомляє, що жертв серед мирного населення багато. Самі окупанти безжально ставилися до місцевих: тижнями забороняли виходити на вулицю, катували, принижували.

Реакція Зеленського на злочини росіян в Ізюмі

Президент підтвердив, що в Ізюмі на Харківщині виявили масове поховання людей. Він заявив, що світ має знати, до чого призводить російська окупація.

Буча, Маріуполь, тепер, на жаль, Ізюм… Росія всюди залишає по собі смерть. І повинна за це відповідати.

Світ має притягнути РФ до реальної відповідальності за війну та подібні жорстокі дії, наголосив Зеленський.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк натомість зазначив, що біля Ізюма лише в одному з поховань було знайдено 450 могил.

Хтось іще хоче “заморожування війни” замість відправки танків? Ми не маємо права залишити людей наодинці зі злом, — переконаний він.

Відео з місця масових поховань в Ізюмі

Головне фото: Getty Images

Злочини росіян виявляють майже в кожному звільненому місті та селі Харківської області. Так, у Шевченковому виявили катівню, яку окупанти облаштувати у підвалі військкомату.

А щоб залишатися в курсі останніх новин та читати ексклюзивні матеріали, підписуйся на Telegram-канал Вікна-новини.