Україна

Масові поховання на понад 400 могил — шокуючі докази злочинів росіян в Ізюмі

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 16 Вересня 2022, 15:45
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