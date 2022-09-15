Ізюм — це нова Буча! Спецрепортаж про життя деокупованого міста

Вся Україна та, напевно, світ пам’ятають наслідки окупації Бучі. На звільнених територіях Харківщини можна побачити ті самі жахіття. Другою Бучею вже охрестили Ізюм. Після того, як ЗСУ здійснили блискавичний контрнаступ, весь світ побачить нові звірства та злочини РФ.

Журналістка Вікон Марія Малевська зняла спецрепортаж з деокупованого Ізюма.

Авіацією та артилерією росіяни бомбили місто увесь березень. 1 квітня у Генштабі повідомили: Ізюм захопили.



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На місці, де колись був під’їзд, лише руїни. Внаслідок авіаудару по Ізюму стало відомо про смерть близько 47 осіб. Проте лікарі, які весь час працювали у місті, кажуть: цифри можуть зрости до 60.

У будинку залишилася єдина мешканка — 68-річна Людмила Сокол. Вона зізнається, що проживає у холоді та голоді.

Ще шість років тому була директоркою ізюмської школи, викладачкою історії. У момент авіаудару, коли її сусіди загинули цілими родинами, була у квартирі, але як вціліла — не пам’ятає, втратила лише пальці на ногах.

Тепер живе у чужій покинутій квартирі, бо після лікарні вже нікуди було повертатися. Їсть те, що приносять люди.

Скільки мирних жителів Ізюма стали жертвами російської агресії, доведеться порахувати. Скільки людей тут загинули під обстрілами та авіаударами, скільки померли від голоду та ненадання медичної допомоги, бо тут немає зв’язку, щоб по неї звернутися. Скількох закатували окупанти. Правоохоронці лише беруться рахувати.

Ізюм — це також Буча, тому що тут також загинули люди. Можливо, ще більше, ніж у Бучі, через всі ці обстріли, зґвалтування і катування.

Про це каже радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Очільник Харківщини вже отримав завдання від уряду — якнайшвидше в розтрощеному місті мають з’явитися електроенергія, газ, вода та зв’язок, бо попереду зима.

Майже всі адмінбудівлі Ізюма потрощені, але поряд із почорнілою адміністрацією тепер майорить жовто-синій стяг. Місто повне українських армійців. До десантників, що зупинилися на центральній вулиці, постійно підходить хтось із місцевих.

Ще деякий час вони стоятимуть в Ізюмі, поки триває зачистка та розмінування. Ремонтують трофейну техніку та зброю — її тут взяли більше, ніж можуть перегнати, каже один із військових.

Президент України Володимир Зеленський вже відвідав деокупований Ізюм та поговорив з головою міста.

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