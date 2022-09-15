Ексклюзиви

Ізюм — це нова Буча! Спецрепортаж про життя деокупованого міста

Марія Малевська, регіональна журналістка програми Вікна-новини 15 Вересня 2022, 15:00

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Звільнення Ізюму: які наслідки окупації в місті
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Далекобійна артилерія, бойові літаки та економічна підтримка: Курт Волкер про те, якою має бути допомога Україні
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