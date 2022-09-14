Бережіть себе, ви — найцінніше, що в нас є. Володимир Зеленський відвідав звільнений Ізюм

Українські військові продемонстрували всьому світу свої вміння та силу! З 6 вересня вони звільнили понад 300 населених пунктів, на Харківщині деокуповано 3800 кв. км.

Українці зі щирою радістю зустрічали наших захисників та допомагали їм підіймати наші прапори.

Сьогодні, 14 вересня, звільнене від окупантів місто Ізюм відвідав президент України Володимир Зеленський.

На центральній площі міста відбулася церемонія підняття українського прапора під Державний гімн України. Зеленський подякував нашим військовим, які звільняють українську землю.

Хочу подякувати вам за те, що зберігаєте наших людей, наші серця, дітей і майбутнє, — сказав президент.

— Останні місяці вам надзвичайно складно. Тому дуже вас прошу: бережіть себе, бо ви — найцінніше, що в нас є, — зазначив Зеленський.

Він наголосив, що ворог може окупувати наші території, але заполонити серця наших людей — ні.

Президент зазначив: зараз, коли захисники звільняють українські землі від окупантів, прапор України набуває особливого значення.

— Раніше, коли ми дивилися вгору, завжди шукали синє небо, сонце. А сьогодні ми, і особливо люди на тимчасово окупованих територіях, дивлячись угору, шукаємо лише одне — прапор нашої держави. Це значить, що герої тут. Це значить, що ворога немає, він утік, — сказав Володимир Зеленський.

Також на церемонії вшанували пам’ять загиблих бійців, а Зеленський поспілкувався з мером Ізюма Валерієм Марченком щодо ситуації в місті.

Ми радіємо звільненню міст, проте історії місцевих мешканців жахають. Раніше ми розповідали, як Балаклія оговтується після окупації.

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