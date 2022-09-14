Від розповідей місцевих навертаються сльози: як Балаклія оговтується після шести місяців окупації

Звільнені міста і селища Харківщини оговтуються від окупації. Напередодні у вже вільну Балаклію прибули представники Міноборони та інших силових відомств, а також журналісти, щоб на власні очі побачити наслідки злочинів росіян.

Понівечена, без їжі, світла та зв’язку — так пережила окупацію ворога Балаклія. З 30 тисяч населення тут залишилась тільки третина.

Місцеві жителі розповідають, що жили вони, наче у концтаборі. Виходити на вулицю окупанти дозволяли всього кілька годин на день, і навіть це було небезпечно.

Здебільшого жили всі у погребах, часто мерзли. Коли обстріли вщухали десь на півгодини, то вдавалося вийти в туалет та пошукати щось поїсти.

Загарбники хапали будь-кого, хто їм не сподобався. У місцевому відділку поліції ворог облаштував свій штаб, де окупанти тримали десятки містян. Мирних жителів убивали, нещадно катували, зокрема електродротами, тримали у тісних кімнатах по 15 людей.

Тепер усі вчинені ворогом злочини фіксують правоохоронці. За попередніми даними головного слідчого області Сергія Болвінова, у катівнях РФ лише в балаклійській громаді за час повномасштабного вторгнення могли перебувати до 300 жителів.

Відомо, що в катівні побувала вчителька, яку напівживою після тортур росіяни викинули за містом. Окупанти намагалися примусити педагогів працювати за російською програмою з 1 вересня, та співпрацювати з окупантами погодилися лише одиниці.

Як розповідає директорка Балаклійського департаменту освіти Світлана Швід, вона пишається стійкістю своїх колег. А щодо колаборантів, то вони вже встигли втекти зі звільненого міста разом із загарбниками.

Директорка Борщівської гімназії Наталя Засадченко ділиться, що була рада бачити ЗСУ настільки, що побігла їх зустрічати.

Побігла через город, дивлюся — сидять хлоп’ята зверху на цьому транспорті. Ми стоїмо та махаємо, а вони прапор розкрили. Це була така радість!

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що контрнаступ на Харківщині був запланований на кілька днів, і так усе й відбулося, хоча оперативні дії тривають і досі.

Експерти американського інституту вивчення війни ISW сходяться на думці, що наступальні дії ЗСУ вже переломили хід війни. Читай пояснення ISW, як українські сили відвернули увагу та провели вирішальні атаки.

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