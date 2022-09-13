Люди шукають тіла рідних під руїнами: що “руський мір” залишив по собі в Балаклії

Сьогодні звільнену від російських окупантів Балаклію на Харківщині показали журналістам.

Ситуація на шляхах змінюється дуже швидко. На звільненій території Харківської області чимало несподіванок залишилося після загарбників.

Наприклад, наразі міст до Балаклеї підірваний, а шлях замінований ворогом. На місцевій зупинці окупанти також позалишали назви своїх угруповань. Поряд з цими написами стоїть викрадена газова плита.

Однак там, де росіяни залишили після себе зруйновані мости, українська влада терміново налаштовує різноманітні понтонні переправи.

Все, щоб місцеві люди могли одразу відчути всі сервіси та переваги українського врядування саме на звільнених територіях.

Відновлюється постачання енергії та вирішуються питання з доставки продуктів, проте поки виникають ще затори, логістичні проблеми.

Трапляються випадки, коли приїжджають волонтери, які допомагають місцевим знаходити зниклих безвісти.

Так, у передмісті Балаклії один чоловік намагався знайти тіла своїх рідних. Шукав скрізь, навіть під мостом, що стоїть у руїнах, але поки безрезультатно.

Надії побачити свою сім’ю живою практично не має, оскільки він уже багато тижнів не бачив нікого з рідних, поки тут стояла російська окупаційна адміністрація.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла подробиці про ситуацію у звільненій Балаклії.

За її словами, окупанти не давали людям доступу до зв’язку і розповідали, що української влади вже немає, Київ упав, а вони до останнього вірили й нарешті були звільнені.

Загарбники аж ніяк не очікували, що українці так стрімко підуть у контрнаступ саме на Харківському напрямку. А ось експерти американського інституту вивчення війни ISW погоджуються, що саме ефект несподіванки допоміг ЗСУ переломити хід війни. Читай пояснення ISW, як українські сили відвернули увагу та провели вирішальні атаки.

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