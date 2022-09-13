Люди ищут тела родных под руинами: что “русский мир” оставил после себя в Балаклее

Сегодня освобожденную от российских оккупантов Балаклею в Харьковской области показали журналистам.

Ситуация меняется очень быстро. На освобожденной территории Харьковской области много “сюрпризов” осталось после захватчиков.

Например, в настоящее время мост в Балаклею подорван, а путь заминирован врагом. На местной остановке оккупанты также оставляли названия своих группировок. Рядом с этими надписями стоит украденная газовая плита.

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Однако там, где россияне оставили после себя разрушенные мосты, украинские власти срочно строят всевозможные понтонные переправы.

Все, чтобы местные люди могли сразу почувствовать все сервисы и преимущества украинского управления именно на освобожденных территориях.

Возобновляется поставка энергии, и решаются вопросы доставки продуктов питания. Однако пока возникают еще пробки, логистические проблемы.

Бывают случаи, когда приезжают волонтеры, которые помогают местным находить пропавших без вести.

Так в пригороде Балаклеи один мужчина пытался найти тела своих родных. Искал везде, даже под мостом, стоящим в руинах, но безуспешно.

Надежды увидеть свою семью в живых практически не осталось, поскольку он уже много недель не видел никого из родных, пока здесь стояла российская оккупационная администрация.

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала подробности о ситуации в освобожденной Балаклее.

По ее словам, оккупанты не давали людям доступа к связи и Интернету и рассказывали, что украинской власти уже нет, Киев пал, но местные жители до последнего верили в Украину и наконец были освобождены.

Захватчики никак не ожидали, что украинские силы так стремительно пойдут в контрнаступление именно на Харьковском направлении. А вот эксперты американского института изучения войны ISW соглашаются, что именно эффект неожиданности помог ВСУ переломить ход войны. Читай объяснение ISW, как украинские силы отвлекли внимание и провели решающие атаки.

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